Biustonosz sportowy zapobiega deformacji, utracie jędrności i uszkodzeniom piersi podczas treningu. Biustonosz powinien być dopasowany do rozmiaru piersi i mieć miękkie i gładkie szwy. Dobrze, aby mocno przylegał do ciała i nie przesuwał się w trakcie wykonywanych ćwiczeń.

W trakcie biegu, przy każdym kroku, piersi poruszają się o ok. 9 cm. Piersi zbudowane są z gruczołów, więzadeł Coopera (sieć pasm tkanki łącznej) oraz skóry. Nie ma w nich mięśni, które mogłyby chronić biust przed wysiłkiem związanym z unoszeniem się i opadaniem.

Funkcje staników sportowych – usztywnienie i unieruchomienie

Biustonosz do treningów ogranicza ruch i unieruchamia biust. Staniki amortyzują drgania piersi, dzięki czemu zredukowane jest ryzyko wstrząsów i przesileń. Odpowiednie potrzymanie biustu zapobiega utracie jędrności. Stabilizuje i nadaje właściwy kształt. Ułatwia prawidłowe ułożenie i absorbuje wilgoć ze skóry. Pomimo grubego materiału, staniki sportowe dobrze przepuszczają powietrze i zmniejszają ryzyko powstawania otarć i odparzeń.

Jak wybrać biustonosz do treningu?

Stanik do biegania, fitnessu i treningów powinien odpowiadać rozmiarowi biustu. Biustonosz sportowy powinien bardziej przylegać do ciała niż tradycyjny stanik. Aby ustalić rozmiar obwodu pod biustem, należy ciasno zmierzyć obwód, liczbę zaokrąglić w dół i odjąć od niej 5 cm. Przykładowo – jeśli obwód pod piersiami wynosi 78 cm, liczbę tę zaokrąglamy do 75 cm i odejmujemy jeszcze 5 cm. Obwód pod biustem wynosi wówczas 70 cm. Pas biustonosza nie może być jednak zbyt ciasny – tył stanika nie powinien przesuwać się do góry. Najlepiej sprawdzić to unosząc ręce. Jeżeli biustonosz nie zmienia swojego położenia – rozmiar jest właściwy. W miseczce stanika sportowego powinna mieścić się cała pierś. Warto też zwrócić uwagę na szwy, aby było ich mało i były możliwie jak najbardziej miękkie.

Rodzaje staników sportowych

W sprzedaży dostępne są trzy rodzaje biustonoszy sportowych: biustonosz kompresyjny (compression bra), z oddzielonymi miseczkami (encapsulated compression bra) oraz z oddzielonymi miseczkami i pasem regulacyjnym (adjustable encapsulated compression bra).

biustonosz kompresyjny to propozycja dla pań o biuście z miseczką A lub B. Stanik stabilizuje piersi poprzez dociśnięcie ich do klatki piersiowej, tworząc jedną całość.

biustonosz z oddzielonymi miseczkami nadaje się dla pań o większym biuście. Przyciska każdą pierś osobno. Umożliwia bardziej naturalne ułożenie piersi. Podtrzymuje i modeluje.

biustonosz z oddzielonymi miseczkami i regulacją to typ najlepszy dla pań o obfitym biuście. Opina każdą pierś osobno i zapewnia największą stabilność. Pod biustem znajduje się taśma z funkcją regulacji, która umożliwia dostosowanie biustonosza do różnego rozmiaru obwodu.

Stanik sportowy można kupić w sklepach sieciowych lub sportowych. Cena biustonosza w sieciówce to ok. 40 zł. Cena stanika do treningów w sklepie sportowym to ok. 100 zł.