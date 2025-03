Kultowy program "You Can Dance – Po prostu tańcz!" powrócił, a wraz z nim pełna emocji rywalizacja o tytuł najlepszego tancerza w Polsce. 19 marca wyemitowano pierwszy odcinek na żywo, a w każdą kolejną środę kolejni uczestnicy będą walczyć o miejsce w finale. Wśród gości wydarzenia znaleźli się Paulina Smaszcz oraz Marcin Hakiel, którzy pozowali na ściance, przyciągając uwagę swoimi stylizacjami.

Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel z partnerką zachwycają na ściance "You Can Dance"

Paulina Smaszcz po raz kolejny udowodniła, że ma świetne wyczucie stylu. W studiu "You Can Dance", które powrócilo do TVN w zmienionej formule, pojawiła się w dopasowanych skórzanych spodniach, które podkreśliły jej sylwetkę. Do stylizacji dobrała ramoneskę w wyrazistev wzory i stylowe buty, tworząc efektowny i nowoczesny look. Jej wybór nie umknął uwadze fotoreporterów, którzy chętnie uwieczniali ją na zdjęciach.

Marcin Hakiel również przyciągnął uwagę zgromadzonych, pojawiając się na ściance w towarzystwie swojej partnerki, Dominiki Serowskiej. Para wyglądała na szczęśliwą i świetnie dopasowaną, zarówno pod względem stylizacji, jak i nastroju. Oboje postawili na swobodne stroje, a uwagę zwracał oversize'owy dresowy komplet Dominiki. Jak Wam się podoba jej look?

Paulina Smaszcz w studio "You Can Dance" fot. VIPHOTO/East News

"You Can Dance" powraca. Oto zasady show

W 10. edycji programu "You Can Dance" wprowadzono kilka istotnych zmian. Nowe jury składa się z Michała Danilczuka, Mery Spolsky, Bartosza Porczyka i Ryfy Ri. Program rozpoczął się od trzech odcinków castingowych, które wyłoniły 12 uczestników. Od 19 marca ruszają odcinki na żywo, podczas których co tydzień z rywalizacji odpadać będą kolejni uczestnicy, aż w finale pozostaną cztery osoby. Główna nagroda wyniesie aż 200 tysięcy złotych.

W pierwszym odcinku na żyw, na scenie wystąpili utalentowani uczestnicy walczący o tytuł najlepszego tancerza. Wśród nich znaleźli się Ida Kurowska, specjalizująca się w hip-hopie i freestyle’u, Mercedes Szulen, doświadczona tancerka, oraz Nikola Radziwioniuk, wyróżniająca się unikalnym stylem.

Swoje umiejętności zaprezentowali także Janek Dusiński, Angèle Villanueva Jara, Ola Romanowska i Kasia Borkowska, zachwycając techniką i charyzmą. W programie biorą udział również Ania "Annuszka" Orkisz, Krystian Rzymkiewicz, Bartek Zawiska "Sweetie" i Szymon Pacholec, których taneczne występy zdobywają uznanie widzów i jurorów.

Widzowie mogą głosować na swoich faworytów przez TikToka, a zwycięzca zostanie wyłoniony 23 kwietnia 2025 roku. Komu kibicujecie?

