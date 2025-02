W 4. edycji programu "Farma" na antenie Polsatu doszło do intensywnego konfliktu między uczestnikami: Michałem a Danutą. Ich relacja, początkowo zapowiadała się bardzo dobrze, a nawet wzięli ślub na "Farmie", ale z czasem przerodziła się w otwartą rywalizację, która przyciągnęła uwagę zarówno pozostałych uczestników, jak i widzów programu. Michał był przekonany, że Danka będzie nominowała tak, jak on jej podpowiada, a kiedy zdecydowała się kierować własną strategią, rozwścieczyło go to. Czarę goryczy przelały jej ostatnie słowa w kierunku Michała. Fani nie dowierzają, że to powiedziała!

Danuta z "Farmy" otwarcie staje przeciw Michałowi

Finał 4. edycji programu "Farma" odbędzie się na żywo 28 lutego 2025 roku. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie Polsatu, który od samego początku emituje ten reality show. Zwycięzca otrzyma prestiżowy tytuł Super Farmera oraz nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych. Wielkie emocje czekają na fanów programu, ponieważ tegoroczna edycja obfitowała w niespodziewane zwroty akcji i intensywne rywalizacje między uczestnikami.

Tuż przed finałowym tygodniem emocje sięgają zenitu, a konflikty jeszcze bardziej narastają. Uczestnicy zamknięci razem już od siedmiu tygodni zupełnie nie potrafią się ze sobą porozumieć i problemem okazuje się nawet wspólne wykonywanie zadań i codziennych obowiązków. Michał, który utracił prawie wszystkich sojuszników, oprócz Wioli, prawie nie rozmawia z pozostałymi farmerami, a teraz dojdzie do tego otwarty konflikt z Surferem. Stronę w tej aferze zabierze Danuta, która po słownych potyczkach Michała i Surfera nagle wypaliła:

Danka do Michała mówi niech ci jaja urosną, bo jesteś Ci*cia

Takich słów nikt się nie spodziewał! Danka z "Farmy" jeszcze bardziej urosła w oczach widzów, choć i tak odzyskała ich sympatię po tym, jak nominowała Ananasa. Teraz udowodniła, że nie boi się mówić prawdy i ma dość słuchania, kogo Michał by nie pokonał, a tymczasem do jednego z pojedynków wybrał... Kaję.

Danka wygrywa tekstem do Michała

Michałowi się ostro odkleiło ( chodzi o zwiastun), taki cwaniak a do lassa wybrał Kaję. Idealnie został podsumowany przez Dankę mam nadzieję, że to jego ostatnie dni na farmie

Ile razy można słuchać, z kim to Michał chce się zmierzyć w pojedynku...

Kłótnia Michała i Surfera na "Farmie"

Tuż przed kolejnym pojedynkiem na "Farmie" dojdzie do konfliktu między Michałem a Surferem. Obaj uczestnicy już od dawna nie przepadają za sobą, a Michał ocenił Surfera bardzo źle po jego tygodniu "farmerowania". Teraz dojdzie do otwartej konfrontacji z mocnymi słowami. Fani "Farmy" podejrzewają, że Michał znalazł się pod ścianą i został sam ze swoim sojuszem, dlatego jest nieustannie taki zły.

A może jutro odpadnie Wiola w pojedynku i dlatego taki Michał rozwścieczony

Michał w pierwszym pojedynku w programie przegrał z Patrycją i Wojtkiem, pamiętajcie o tym

Bandi z "Farmy" w ogniu krytyki Żanety

Emocje podgrzewa też narastający konflikt między Bandim a Żanetą. Początkowo byli sojusznikami, ale teraz nieustannie kłócą się i ciężko im dojść do porozumienia nawet podczas wykonywania zadań zleconych przez Szymona. Tym razem internauci stoją po stronie Bandiego, który wykazał się ogromną wiedzą i to dzięki niemu udało się uczestnikom zaliczyć niektóre zadania:

Niestety, ale atmosfera jest już mega ciężka… teraz wszyscy pretensje do Bandiego, a tak naprawdę gdyby nie on to sporo zadań itd nie byłoby zaliczonych…

Pretensje do niego, bo wiedzą, że jest mocny a dwa wkurza ich jego wiedza postrzegana przez nich jako mądrzenie się.

