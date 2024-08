Małgorzata Rozenek- Majdan może być inspiracją dla wielu osób. Kobiety śledzą ją w social mediach i próbują odwzorować jej stylizacje oraz fryzury. Tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan przeszła samą siebie. W środę wybrała się na event wraz ze swoim mężem i zaciekawiła wszystkich swoim lookiem.

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na nietypową stylizację

Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim czasie przeżywała cięższe chwile w swoim życiu, ponieważ najpierw jeden z synów wjechał na obóz do Stanów Zjednoczonych, a później najstarsze dziecko postanowiło wyprowadzić się na studia daleko od domu rodzinnego. Małgorzata Rozenek-Majdan skrupulatnie relacjonowała przebieg wyprowadzki syna, a nawet osobiście zwiozła go do nowego miejsca. Teraz gdy minęło już kilkanaście dni, celebrytka zaczyna odnajdywać się w nowej rzeczywistości i wybrała się wraz z mężem na event pewnej marki obuwniczej. Stylizacja jaką wybrała, może zaskoczyć wszystkich.

Rozenek wybrała krótką minisukienkę, torebkę wartą około 9 tysięcy złotych, a to, co zwraca największą uwagę to skarpetki, które założyła do sandałków na obcasie. Fani zapewne zaczną zastanawiać się, czy to nowy trend na zbliżającą się jesień. Dawniej skarpetki do sandałów nie były mile widziane, jednak wygląda na to, że moda zatacza koło a Małgorzata Rozenek, jak zwykle jest jedną z pierwszych, które rozpoczynają nowość w stylizacjach.

EastNews VIPHOTO

Co ciekawe, dokładnie w ten sam dzień tylko kilka godzin wcześniej Małgorzata Rozenek wybrała się na event jednej z kosmetycznych marek i wówczas ubrała się bardzo elegancko. Postawiła tym razem na biały total look, który składał się z minispódnicy, topu oraz marynarki o krótszym kroju. Do tego dobrała białe sandałki z cienkimi paseczkami. Całość wyglądała naprawdę świetnie.

Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek- Majdan uwielbia odsłaniać swoje nogi, tym bardziej gdy są tak bardzo opalone jak teraz. Nie da się ukryć, że jest jedną z lepiej wyglądających kobiet w wieku średnim w polskim show-biznesie!

Jak podobała Wam się stylizacja Małgorzaty?

VIPHOTO EastNews