Syrop klonowy to naturalny słodzik pozyskiwany ze specjalnych gatunków drzew klonowych. Głównymi producentami są Kanada i Stany Zjednoczone Syrop klonowy jest zdrowszym zamiennikiem białego czy brązowego cukru. Świetnie komponuje się z naleśnikami i wszelkimi deserami.

Syrop klonowy – zalety

Sok z klonów zbiera się wczesną wiosną. Poza tym, że syrop klonowy to produkt naturalny, posiada jeszcze wiele innych zalet:

ma 10 razy więcej wapnia niż miód – 67 mg w 100 gramach,

syrop klonowy to źródło minerałów: manganu, cynku, magnezu, potasu i witamin: B2 i innych witamin z grupy B,

zawiera antyoksydanty (przeciwulteniacze) – substancje chroniące przed nowotworami, zwłaszcza przed rakiem prostaty i płuc,

syrop klonowy ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne,

nie zawiera konserwantów i barwników (należy jednak czytać etykiety, ponieważ niektórzy producenci próbują sprzedawać oszukany produkt),

dobrze rozpuszcza się w wodzie

mogą go jeść weganie.

Syrop klonowy – wady

W 100 gramach syropu klonowego jest 269 kcal, z czego 67 gramów to węglowodany. Wysoka zawartość węglowodanów jest jedną z przyczyn, które mogą zniechęcić do używania syropu klonowego, pozostałe to:

wysoka zawartość sacharozy (52-75%),

syrop klonowy jest niewskazany dla alergików – może powodować rozrost grzybów Candida w jelitach oraz cukrzyków,

indeks glikemiczny (szybkość wzrostu poziomu cukru we krwi po zjedzeniu produktu) wynosi 65.

Syrop klonowy to lepszy wybór niż cukier, mimo tego należy jeść go sporadycznie ze względu na wysoką zawartość sacharozy.