Małgorzata Rozenek-Majdan o problemach podczas wyjazdu. "Wadą podróży jest to..."

Trwa kolejny dzień wielkiej, rodzinnej wyprawy Małgorzaty Rozenek-Majdan. Gwiazda, która do tej pory była przyzwyczajona do wakacji w luksusie, tym razem postanowiła zaryzykować i udać się w emocjonującą podróż po Szwecji kamperem! Jak nieznane dotąd warunku spodobały się żonie Radosława Majdana? Cóż, okazuje się, że ma już za sobą pierwszy kryzys... Zrezygnowana Małgorzata Rozenek postanowiła zrobić sobie przerwę od campingu i kolejną noc spędzić w ulubionym hotelu celebrytów w Sztokholmie. Wszystko byłoby piękne, gdyby nie fakt, że... gwiazda nie została w nim przyjęta! Co takiego się wydarzyło? O wszystkim opowiedziała na swoim InstaStory! Małgorzata Rozenek nie może spędzić nocy w hotelu. Zaprzyjaźni się z życiem w kamperze? Tych wakacji Małgorzata Roznek-Majdan z pewnością nie zapomni do końca życia. Wraz z Radosławem Majdanem, trzema synami i czworonożnymi członkami swojej rodziny, gwiazda postanowiła wybrać się na podbój Szwecji i przemierzyć ją kamperem, który jednocześnie robi za dom wesołej gromady. Jak się okazało, jej wyobrażenia były nieco inne i Małgorzata Rozenek narzekała na wakacje już pierwszego dnia. Kiedy wydawało się, że mimo wszelkich przeciwności losu żona Radosława Majdana zaczyna w coraz większym stopniu dostrzegać zalety życia na campingu, na jej profilu na Instagramie pojawiła się relacja, w której przyznała, że ma dość wakacji w kamperze i chce wracać do domu . Szybko jednak wycofała się z tych słów, tłumacząc, że "do domu nie chce, chce do jakiegoś dobrego hotelu..." . Znalezienie luksusowego hotelu nie było trudne, tyle że, słynnym urlopowiczom odmówiona w nim przyjęcia! Dlaczego? Jutro mamy ten finał. Tutaj taka pogoda była i w ogóle lekki kryzys, i mówimy - pojedziemy sobie do dobrego hotelu, żeby tam...