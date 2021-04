Radosław Majdan wymienił najgorsze wady Małgorzaty Rozenek-Majdan! Czegoś takiego nikt się nie spodziewał...

Małgorzata Rozenek - Majdan i Radosław Majdan to jedno z najpopularniejszych małżeństw polskiego show biznesu. Zawsze zgodni, uśmiechnięci i pogodni - od tej pary po prostu bije dobra energia. Jednak - jak to w większości związków bywa - po pewnym czasie znajomości, wychodzą jakieś wady drugiej połówki, które czasami ciężko jest zaakceptować. Jak się okazało, Radosław Majdan również dostrzegł dwie cechy u swojej żony, które delikatnie mówiąc niekoniecznie przypadły mu do gustu. O czym mowa? Sprawdźcie szczegóły!

Radosław Majdan o wadach Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek - Majdan i Radosław Majdan w tym roku będą świętować swoją 5. rocznicę ślubu, a już za niewiele ponad miesiąc pierwsze urodziny swojego synka Henia. Para tworzy zgodne małżeństwo i szczęśliwą rodzinę. Są wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o zbudowanie trwałej i tak pięknej relacji. Zawsze mówią o sobie z taką czułością, jakby ich związek dopiero co się zaczynał, a nie trwał od wielu lat.

Jednak po latach wspólnego życia, nawet w tak zgodnym małżeństwie musiały wyjść na jaw pewne wady drugiej połówki. Ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się zorganizować Q&A na swoim Instagramie, podczas którego odpowiadała na pytania zadawane przez fanów. Jedno z nich było prośbą o wymienienie 3 wad gwiazdy. Wtedy też Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się nie odpowiadać sama, a poprosiła o to swojego męża.

Jak się okazało, Radosław Majdan nie potrafił wymienić aż trzech wad, a tylko dwie, które są dość zabawne.

Jeden - pilnuj swojej szklanki w domu, bo jak wypijesz do połowy, to możesz być pewny, że jej już nie znajdziesz. Dwa - Małgosia jest chomikiem, wszędzie wsadza, chowa tam, gdzie sama nic nie pamięta - przyznał Radosław Majdan.

Jak widać, wady Małgorzaty Rozenek-Majdan nie są takie straszne i z pewnością jej mąż zdążył się już do nich przyzwyczaić. Spodziewaliście się takiej odpowiedzi?

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan są wspaniałym małżeństwem! Życzymy im dużo miłości na kolejne lata razem.