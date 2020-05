Katarzyna Glinka pokazała nowe zdjęcie z synem i zdradza zalety późnego macierzyństwa! 

Katarzyna Glinka opublikowała w sieci wspólne zdjęcie z najmłodszą pociechą i napisała swoim fanom o zaletach późnego macierzyństwa, a internauci... zachwycili się jej synkiem!

Wtulony w mamę Leo skradł serca fanów gwiazdy serialu "Barwy szczęścia". Zobaczcie uroczą fotkę Katarzyny Glinki z synkiem i sprawdźcie, jakie wymienia zalety późego macierzyństwa!

Katarzyna Glinka zaledwie od kilku tygodni spełnia się w roli podwójnej mamy. Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" osiem lat temu urodziła pierwszego syna Filipa, a na początku maja na świecie pojawiło się jej drugie dziecko. Katarzyna Glinka i Jarosław Bieniecki, z którym jest w związku już od blisko dwóch lat, doczekali się syna, który otrzymał piękne imię Leo.

Katarzyna Glinka została mamą po raz drugi w wieku 43 lat. Teraz aktorka opublikowała na Instagramie wpis, w którym wylicza zalety dojrzałego macierzyństwa.

Zalety dojrzałego macierzyństwa😁 przede wszystkim spokój jaki odczuwam kiedy zajmuję się Leo. Brak wyrzutów sumienia kiedy potrzebuję zrobić coś dla siebie 😉 pielęgnuję każdą chwilę bo wiem , że czas szybko leci i nie narzekam. Nie przejmuję się aż tak bardzo tym co piszą w poradnikach i tym jak się „powinno” postępować 😝 mam do siebie duże zaufanie. Daję sobie prawo do tego , ze nie wszystko musi przebiegać perfekcyjnie . Kiedy młody spi czytam - a nie sprzątam i piorę😆 w domu może nie ma idealnego porządku za to ja mam w sobie większy spokój 🙏 czuję ,ze to jest mój / nasz dobry czas. Za niczym już nie gonię, nie mam poczucia ,ze coś mi ucieka , ze coś stracę ... jest po prostu dobrze❤️ ściskam Was Wasza k- napisała Katarzyna Glinka.