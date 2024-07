Miód ma dużo kalorii i wysoki indeks glikemiczny, ale również wiele wartości odżywczych, więc w umiarkowanej ilości może być jedzony także przez osoby na diecie.

Naturalny miód występuje w różnych rodzajach, zależnie od tego, z jakich kwiatów był zbierany pyłek. Najpopularniejsze w Polsce są miody: rzepakowy, lipowy, gryczany czy wielokwiatowy.

Miód na diecie – można czy nie można?

Dietetycy są zdania, że nie ma przeciwwskazań, aby włączyć naturalny miód do jadłospisu. Ponieważ jest on produktem kalorycznym (ok. 20 kalorii w łyżeczce miodu) i ma wysoką zawartość cukru, należy stosować go w zbilansowanej diecie z umiarem i uwzględniając jego wysoką kaloryczność w kalkulowaniu dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Miód ma również wysoki indeks glikemiczny (na poziomie 87), co oznacza, że osoby chore na cukrzycę lub ze zwiększonym ryzykiem zachorowalności na nią powinny być ostrożne w spożywaniu miodu. Wysoki indeks glikemiczny powoduje również szybsze ponowne pojawienie się głodu po posiłku. Biorąc jednak pod uwagę liczne właściwości prozdrowotne miodu, warto włączyć go do diety.

Właściwości naturalnego miodu

Nie bez powodu miód wykorzystywany jest na przykład przy przeziębieniach, wpływa on bowiem korzystnie na układ oddechowy, ma działanie wykrztuśne i przeciwzapalne. Zawarty w miodzie potas pomaga regulować ciśnienie krwi, a acetylocholina poprawia wydolność mięśnia sercowego, zatem miód korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Biorąc pod uwagę jego zalety w profilaktyce zdrowotnej, dobrze włączyć miód jako element zbilansowanej diety i korzystać z niego w sposób umiarkowany.

Miód jako zamiennik białego cukru

Miód może świetnie sprawdzić się w diecie, jako produkt pomagający uzyskać słodszy smak potraw czy napojów. Należy jednak mieć na uwadze, iż miód w temperaturze powyżej 40o C, traci swoje cenne właściwości, zatem może być zamiennikiem dla cukru przy słodzeniu kawy czy herbaty, ale raczej dla osób, które lubią te napoje pić nieco przestudzone. Argumentem na rzecz zamiany cukru na miód mogą być wyniki badań, które pokazały, że w organizmach kobiet, które do śniadania jadły miód, poziom greliny był niższy niż u kobiet, które korzystały z cukru. A grelina zwana jest potocznie hormonem głodu i odpowiada za regulację łaknienia.

Podsumowując – można jeść miód na diecie, a przy zachowaniu rozsądnych ilości będzie on wartościowym elementem jadłospisu.