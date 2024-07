Blanka Lipińska zdradziła nam jak inwestuje swoje pieniądze. Zdecydowała się postawić wszystko na nieruchomości. Kupiła piękne lokum w Trójmieście i zastanawia się nad wakacyjnym domkiem niedaleko Warszawy. Jej obecne mieszkanie w stolicy urządzone jest na czarno i ma jedną mocną wadę. Wywiad nagle przerwał Łukasz Jemioł. Dlaczego?

Reklama

Blanka Lipińska o nowych nieruchomościach. Nagle przerywa Łukasz Jemioł

Blanka Lipińska zdecydowała się na niecodzienny wystrój swojego mieszkania. Jej wnętrza urządzone są na czarno i co jakiś czas nieustępliwie budzą kontrowersje wśród internautów. Przed wakacjami Blanka Lipińska przyznała, że kupuje kolejne mieszkanie. Nowy apartament zlokalizowany w Gdańsku jest już jej własnością:

Ma widok na martwą Wisłę więc znowu ma widok na wodę. To będzie zupełnie inne mieszkanie, w zupełnie innym stylu. Bardzo chciałam mieć daczę za miastem, tak godzinkę od Warszawy i to też się prawdopodobnie uda - wyznała w rozmowie z Party.pl.

Blanka Lipińska nie ukrywa, że inwestuje swój majątek w nieruchomości. Każda z nich jednak będzie się różniła stylem. Żałuje, że jednak wnętrza jej domu są czarne?

To mieszkanie nie absorbuje Ci wzroku kolorami, tam jest czarno-biało. Tam odpoczywa się kozak.

Jest jednak mała wada, wnętrza przez swój kolor bardzo szybko się brudzą:

Czysto jest jak moja gosposia posprząta, a jak ja już wchodzę do domu to już nie jest czysto.

W pewnym momencie wywiad przerwał Łukasz Jemioł. Co takie zrobił, że Blanka Lipińska tak mocno się ożywiła? Zobaczcie, co stało się przed kamerami i co jeszcze autorka "365 dni" zdradziła na temat swoich inwestycji w nieruchomości.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Zalana łzami Karolina Pisarek o Blance Lipińskiej: "Zauważyła, że coś jest nie tak"