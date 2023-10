Ania i Ivan są jedyną parą, która po zakończeniu emisji "Hotel Paradise" 2 jest razem. Swój związek kontynuowali od razu po przylocie do Polski. To wtedy Ania przeprowadziła się do Ivana, ale przez kilka miesięcy musieli swój związek utrzymywać w tajemnicy do czasu aż w TVN7 widzowie zobaczą wielki finał. To wtedy opublikowali w mediach społecznościowych oświadczenie, że nadal są razem!

W rozmowie z Party.pl zdradzili, jak obecnie wygląda ich związek. Jak sobie radzą z wadami partnera?

Wiemy nad czym mamy pracować i staramy się - powiedziała Ania na temat wad.

Obejrzyjcie wideo i dowiedźcie się, jak Ania i Ivan reagują na swoje wady. Co ciekawe para szczerze mówi, że widzi wady drugiej strony! Jaka jest największa wada Ani? Będziecie zaskoczeni...

