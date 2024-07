Kilka dni temu w sieci pojawił się materiał "Spowiedź rozwodników: Agnieszka i Kamil", zrealizowany przez stację TVN. Uczestnicy 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotkali się po dłuższej przerwie i powiedzieli sobie wprost, co dziś do siebie czują. Fani programu czekali głównie na odpowiedź Agnieszki - w końcu to Kamil podjął decyzję o rozstaniu! Czy nadal ma do niego żal? Sprawdźcie szczegóły!

I wszystko jasne! Wiemy, jakie relacje łączą dziś Agnieszkę i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Byli partnerzy spotkali się twarzą w twarz i szczerze wyjawili, jak z perspektywy czasu podchodzą do tego, co się pomiędzy nimi wydarzyło. Jak się okazało, Agnieszka, która została porzucona przez Kamila, mimo wszystko nie ma do niego żalu.

- Myślę, że te emocje, które były negatywne, to już przepracowaliśmy w tym czasie, kiedy jeszcze mieszkałam u Ciebie. I tak naprawdę to nie ma tego żalu. Może jest tam jeszcze jakaś nutka niepewności, ale myślę, że nie ma żadnego żalu, żadnej złości. Potrafimy sobie spojrzeć w oczy, co jest - patrząc na wcześniejsze pary - niebywałe, przyznała Agnieszka.

Również Kamil przyznał, że nie żywi żadnych złych emocji do Agnieszki.

- Ty mi żadnej krzywdy nie wyrządziłaś, więc totalnie... z mojej strony jestem neutralny i fajnie po prostu Cię zobaczyć - odpowiedział Kamil.

Byli partnerzy mieli również za zadanie wymienić swoje wady i zalety. Kamil szczerze przyznał, co jego zdaniem było największym minusem Agnieszki.

- Zalety na pewno, że jesteś szczera, że jesteś lojalna i zaradna. A jeśli chodzi o wady, no to patrząc z perspektywy programu mogę powiedzieć, że za szybko po prostu oddajesz się cała. No i to chyba taka jedyna wada, którą mogę wymienić. Weźmy ją za trzy - skwitował Kamil.

Agnieszka również nie miała problemu z tym, aby wskazać największą wadę Kamila, w kontekście ich związku.

- Że nie mówisz o swoich uczuciach. Gdzieś blokujesz swoje uczucia - w głowie masz jedno, a mówisz drugie. Druga wada... Nie wiem, łatwiej mi wymienić zalety. Ta rodzinność, otwartość na nowe rzeczy i szacunek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil o rozwodzie z Agnieszką!

Agnieszka i Kamil niedawno gościli również w naszym studiu. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła między innymi, czy żałuje udziału w programie, a Kamil z kolei zabrał głos w sprawie ich rozwodu! Jak czuje się z tym, że już niedługo zobaczy się z Agnieszką w sądzie, aby oficjalnie zakończyć ich małżeństwo?

- Myślę, że z Agnieszką podejdziemy do tego totalnie na luzie - zaczął Kamil.

Co jeszcze zdradził w rozmowie z naszą reporterką? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!