Córka Doroty Szelągowskiej ma wadę serca. Poruszające wyznanie gwiazdy TVN!

Dorota Szelągowska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych gwiazd TVN. Polacy pokochali programy w których Dorota Szelągowska pokazuje, jak wyremontować dom czy mieszkanie. Prowadząca takie hity jak: "Dorota Was urządzi", "Domowe rewolucje" czy "Dorota inspiruje" jakiś czas temu przeszła sporą metamorfozę. Prezenterka pochwaliła się, że schudła ponad 20 kilogramów, ale na jej profilu na Instagramie nie pojawiają się jednak tylko idealne zdjęcia, na których chwali się świetnym wyglądem. Dorota Szelągowska nie boi się publikować fotek na których pozuje bez makijażu, a ostatnio pokazała nawet, jak wygląda z...podbitym okiem! Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie z podbitym okiem Podczas jednej z relacji opublikowanej na InstaStories Dorota Szelągowska zaskoczyła swoim fanów. Gwiazda TVN opublikowała bowiem zdjęcie, na którym pokazała siniaka pod okiem. Co się stało? Wszystko wskazuje na to, że prezenterka miała mały wypadek na Warmii, gdzie ma swój dom. Warmia niczym Mielno zniszczy każdego. To efekt porannej wyprawy po warmińskie owoce morza - krewetki były bardzo waleczne- napisała w relacji. Dorota Szelągowska nie zdradziła swoim fanom, co dokładnie się wydarzyło i dlaczego ma podbite oko. Miejmy więc nadzieję, że siniak szybko zniknie i gwiazda TVN wkrótce zapomni o przykrej sytuacji. Zobaczcie zdjęcie, które opublikowała Dorota Szelągowska! Oglądacie programy z jej udziałem? Zobacz także: Dorota Szelągowska na zdjęciu sprzed 20 lat! Pamiętacie, że prowadziła wtedy hitowy program w TVP? Dorota Szelągowska ma podbite oko. Gwiazda TVN nie zdradziła, jak doszło do wypadku.