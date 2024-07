Świadomy sen określany jest jako sen kontrolowany, sen jasny, sen przejrzysty, sen wiedzy. Ludzi, którzy wykształcili w sobie umiejętność kontrolowanego śnienia, określa się oneironautami.

Reklama

Świadomy sen – zdefiniowanie pojęcia

Świadomy sen można rozumieć na trzy sposoby:

1) pełną świadomość snu;

2) częściowe/ chwilowe zdawanie sobie sprawy ze snu;

3) wpływanie na to, co się śni.

Zobacz także

Techniki uzyskiwania świadomego snu

1. Prowadzenie dziennika snów

Najważniejszą zasadą przy prowadzeniu dziennika snów jest systematyczność. Należy pamiętać, aby codziennie tuż po przebudzeniu (nawet jeśli ma to miejsce w środku nocy) zapisać wszystko, co pamiętamy ze snu. Ważna jest każda sekunda, dlatego najlepiej prowadzić dziennik w formie papierowej i trzymać go przy łóżku. Opis powinien zawierać jak najwięcej faktów i słów kluczowych, np. noc, uschnięta jabłoń. Przy każdym śnie warto zapisać datę oraz tytuł snu. Z każdym dniem prowadzenia dziennika snów, pamięta się coraz więcej detali. Dziennik snów jest pierwszym narzędziem, które wykorzystuje się przy nauce świadomego snu – umożliwia identyfikację elementów powtarzających się oraz daje mózgowi impuls niezbędny do zapamiętywania snów.

2. Autosugestia a świadomy sen

Autosugestia to wywoływanie snu poprzez przywoływanie go w myślach. Przed snem należy o czymś intensywnie myśleć, a jest duża szansa, że wizualizacja przyniesie efekt w postaci kontrolowanego snu.

3. Technika MILD (z ang. Mnemonic Induction of Lucid Dreams)

Aby w pełni zastosować technikę MLD, należy ustawić budzik na 4, 5, 6 lub 7,5 godziny. Po przebudzeniu należy bardzo się starać, aby przypomnieć sobie sen. Następnie konieczne jest bardzo dokładne odtworzenie snu na jawie, można powtarzać sobie – „będę świadomy tego, że śnię”. Należy powtarzać sen i formułę, aż do momentu rzeczywistego zaśnięcia, odsuwając na bok wszystkie inne myśli.

Im dłużej utrwala się opisane techniki, tym bardziej wymierne efekty przynoszą.

Kontrolowany sen ma podłoże naukowe. W latach 70. XX wieku powstała dziedzina nauki zajmująca się świadomym snem – oneironautyka. Brytyjscy naukowcy - Keith Hearne i Alan Worsley, wykonując badanie ruchu gałek ocznych, potwierdzili istnienie kontrolowanego snu. Amerykański psychofilozof – Stephen La Berge w 1987 r. założył organizację - The Lucidity Institute, która zajmuje się propagowaniem wiedzy o snach.