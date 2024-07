Samodoskonalenie się to szerokie pojęcie w psychologii i może oznaczać wiele działań. Z punktu widzenia psychologii humanistycznej jest to dążenie do rozwoju człowieka pod względem emocjonalnym, duchowym, mentalnym. To tzw. „staranie się być lepszym człowiekiem”. W nurcie psychologii sukcesu samodoskonalenie się to czynność usprawniająca kompetencje zawodowe i przyczyna większej wydajności w pracy.

Samodoskonalenie się determinuje człowieka do samorozwoju. Dzięki temu nie zatrzymuje się w jednym punkcie w toku rozwoju. Psychologia rozwojowa nazywa to regresem – ponieważ zatrzymując się nie osiągamy tego, co jest nam dostępne, bierność prowadzi do cofania się w osiągniętym już etapie rozwojowym.

Techniki samodoskonalenia się

Samodoskonalenie się to również forma treningu charakteru, sprawdzenie się i przekonanie o własnych siłach. Oto kilka skutecznych technik:

1. Prowadź dziennik – aby zwiększyć świadomość siebie, ale również wyrzucić z siebie emocje z całego dnia, zapisz codziennie wieczorem kilka zdań w notatniku. Nie dość, że oczyścisz umysł z emocji i uspokoisz się, to jeszcze poprawisz się w pisaniu tekstów.

2. Pozbądź się zazdrości – zazdroszczą ludzie bierni i bez pomysłu na własne życie. Zazdrość to emocja, która pochłania dużo energii i zabiera czas. Postaraj się cieszyć z sukcesów innych, a okaże się, że wspólnie cieszenie się z innymi z własnego sukcesu – smakuje jeszcze lepiej!

3. Otaczaj się szczęśliwymi ludźmi – „szczęśliwi ludzie otaczają się szczęśliwymi ludźmi” – to hasło widniało kiedyś w kampanii społecznej przeciw depresji w Wielkiej Brytanii. Prosty przekaz daje do zrozumienia, że środowisko ma wpływ na samopoczucie człowieka. Gdy czujesz się szczęśliwszy, wtedy jesteś „lepszy” – chętniej pomagasz i troszczysz się o innych.

4. Trening interpersonalny – wiele frustracji i niepowodzeń płynie z komunikacji i współpracy z innymi ludźmi, dlatego warto zainteresować się różnymi treningami interpersonalnymi, które uświadomią różne problemy społeczne, z których nie zdawałeś sobie sprawy. Umiejętność odczytywania mowy ciała, rodzaju komunikacji czy wyczucie bariery dystansu na pewno pomoże poprawić relacje społeczne.

5. Kompetencje zawodowe – wybranie się na kurs doszkalający nie jest sygnałem, że nie radzisz sobie w obowiązkach zawodowych (wiele osób tak to postrzega), tylko oznaką dojrzałości i odpowiedzialności zawodowej.

Inną formą samodoskonalenia się może okazać się nauka jazdy na rolkach czy gry w szachy – każda działalność, która pomaga uzyskać nowe kompetencje. Dzięki samodoskonaleniu się nie stajesz się „lepszym” człowiekiem, tylko bardziej świadomym siebie, własnych niedoskonałości, ale również zalet i możliwości.