Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" zawsze budzi mnóstwo emocji wśród widzów. Nie inaczej było też w przypadku 10. edycji eksperymentu, która dostarczyła fanom programu sporo wrażeń. Niewątpliwie najwięcej emocji budzili Agata i Piotr, którzy od początku nie mogli się ze sobą dogadać. Relacja tej dwójki była tak burzliwa, że Piotr nawet nie zdecydował się pojawić podczas ogłoszenia decyzji ekspertkom. Mężczyzna po finałowym odcinku "ŚOPW" zamieścił jednak wymowny wpis. W ten sposób wbił szpilę produkcji programu?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piotr w wymownym wpisie po finale programu

Za nami wielki finał 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jak się okazało, tym razem żadna z par nie przetrwała. Nie udało się nawet małżeństwo Agnieszki i Damiana, którym fani mocno kibicowali. Para rozstała się po kilku miesiącach od zakończenia eksperymentu.

Z kolei rozwód u Agaty i Piotra nie był dla nikogo zaskoczeniem. Ta dwójka od początku nie mogła znaleźć wspólnego języka i nie brakowało w ich relacji kłótni i mocnych awantur. Fanów jednak zaskoczył fakt, że Piotr nawet nie pojawił się na finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W rozmowie z tvn.pl mężczyzna wyjaśnił, co go skłoniło do podjęcia takiej decyzji. Wspomniał między innymi, że zrobił to z szacunku do rodziny Agaty.

Jednym z głównych aspektów jest... Wbrew temu, co ludzie pomyślą, jest to szacunek dla rodziny Agaty. Rodzina Agaty przyjęła mnie w sposób naprawdę taki, któremu każdemu życzę. Wiedziałem, że na tym finale, znając zachowania, wybuchowość Agaty (...) najlepszym rozwiązaniem dla mnie w tamtym momencie, będzie oszczędzenie rodzinie i oszczędzenie wszystkim dookoła znajomym kolejnych sytuacji stresowych, wybuchowych, czy reagowania w sposób taki, a nie inny - przyznał wprost w rozmowie z tvn.pl

Piotr przez całą emisję 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był bardzo aktywny w swoich mediach społecznościowych. Mężczyzna zamieszczał wymowne wpisy związane z jego udziałem w programie i małżeństwem z Agatą. Również po finale eksperymentu postanowił dodać nowy post na swoim Instagramie. Piotr postanowił wbić małą szpilkę w kierunku produkcji show.

Gratulacje dla produkcji. 3 razy rozwód - napisał wymownie Piotr

Uczestnik 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyłączył jednak możliwość komentowania pod swoim postem. Jak myślicie, Piotr zdecyduje się jeszcze zabrać głos w sprawie swojego udziału w show TVN?

