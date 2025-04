Anna Lewandowska regularnie dzieli się z fanami ciepłymi momentami ze swojego życia rodzinnego, pokazując, że nawet w świecie pełnym wyzwań zawodowych najważniejsze pozostaje to, co dzieje się w domowym zaciszu. Ostatnio opublikowała wzruszającą historię z udziałem młodszej córki, Laury. Tuż przed snem dziewczynka wypowiedziała słowa, które na długo pozostaną w sercu mamy.

Anna Lewandowska zdradziła, co Laura powiedziała jej przed snem

Anna i Robert Lewandowscy są rodzicami dwóch córek: Klary, urodzonej 4 maja 2017 roku, oraz Laury, która przyszła na świat 6 maja 2020 roku. Klara od najmłodszych lat towarzyszy rodzicom w podróżach i wykazuje zainteresowanie sportem oraz sztuką, natomiast młodsza Laura również rośnie w duchu aktywnego stylu życia. Para chroni prywatność dziewczynek, nie pokazując ich twarzy w mediach społecznościowych, ale chętnie dzieli się fragmentami codzienności, podkreślając wartość wspólnego czasu. Obie dziewczynki wychowują się w wielojęzycznym i inspirującym środowisku, a ostatnio najmłodsza pociecha trenerki mile ją zaskoczyła przed snem.

Laura przed snem do mnie: Mamuś kocham Cię taaak bardzo... to infinity (mówiąc to po angielsku) rozczulila mnie ! napisała Anna Lewandowska.

Historia miłości Roberta i Ania Lewandowskich

Para poznała się latem 2007 roku podczas obozu integracyjnego studentów Akademii Wychowania Fizycznego na Mazurach. Robert, wówczas piłkarz Znicza Pruszków, i Anna, zawodniczka karate, szybko nawiązali kontakt. Co ciekawe, Robert przedstawił się Annie jako "Andrzej", zakładając, że i tak nie zapamięta jego imienia. Ich pierwsze spotkanie odbyło się w kawiarni przy ulicy Chmielnej w Warszawie, a kolejne na wspólnym seansie w kinie. ​

Po czterech latach związku, w 2011 roku, Robert oświadczył się Annie. Ślub odbył się 22 czerwca 2013 roku w Serocku. Suknia ślubna Anny, zaprojektowana przez Macieja Zienia, wzbudziła zachwyt gości i mediów. Małżeństwo jest rodzicami dwóch córek: Klary, urodzonej 4 maja 2017 roku, oraz Laury, która przyszła na świat 6 maja 2020 roku. ​

W czerwcu 2023 roku para świętowała 10. rocznicę ślubu, odnawiając przysięgę małżeńską podczas ceremonii w Toskanii. Z tej okazji Anna i Robert podzielili się zdjęciami z uroczystości na swoich profilach społecznościowych, podpisując je słowami: "We did it again !!!". Historia ich związku to dowód na to, że wspólne pasje, wzajemne wsparcie i zaangażowanie mogą prowadzić do trwałej i szczęśliwej relacji.

