Stało się! Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie kościelnym. Ceremonia odbyła się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, a oczy wszystkich skierowane były na przepiękną Roxie i jej spektakularne kreacje. Czy wokalistka przyćmiła Andziaks, która w dniu swojego ślubu również miała postawiła na trzy looki?

Kreacje Roksany Węgiel oczarowały wszystkich!

Początkowo to wesele miało być utrzymane w całkowitej tajemnicy, jednak w połowie ceremonii Roksana Węgiel i Kevin Mglej zamieścili zdjęcie z sesji ślubnej. Chwilę po nich goście również zaczęli relacjonować przebieg imprezy i dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jakim samochodem podjechali młodzi pod kościół. Okazuje się, że auto było warte 2 miliony złotych! Dodatkowo, na jaw zaczęło wychodzić, kogo Roxie i Kevin zaprosili na swoją uroczystość. Nie zabrakło oczywiście Michała Kassina, z którym Roksana Węgiel zajęła drugie miejsce w "Tańcu z Gwiazdami", a także Maffashion i Michała Danilczuka.

Jak to zwykle bywa na weselach szerokim echem odbija się kreacja panny młodej, a w przypadku Roksany Węgiel było ich aż trzy! Pierwsza suknia była z salonu Izabeli Janachowskiej i to właśnie w niej wokalistka zachwyciła podczas ślubu kościelnego. Ta propozycja kreacji mimo mocnego zabudowania była bardzo sensualna. Suknię pokrywała koronka, a także siateczka, która była transparentna dzięki czemu ciało Roksany Węgiel delikatnie prześwitywało. Na głowie wokalistki przyczepiony był długi welon, który robił również za tren.

Kolejną suknię Roksana Węgiel założyła na pierwszy taniec ze swoim ukochanym i w tym przypadku sukienka była bez ramiączek, a to co zwracało uwagę to rozcięcie na całej długości jednej nogi. Jednak w tej kreacji Roksana Węgiel nie była zbyt długo, ponieważ na zabawę weselną wybrała dużo krótszą i prawdopodobnie wygodniejszą propozycję.

Ukochana Kevina Mgleja zaskoczyła go specjalnym występem. Wraz z profesjonalnymi tancerkami z grupy Agustina Egurroli dała spektakularne show! I właśnie wtedy mogliśmy zobaczyć jej ostatnią sukienkę- krótką, bogato zdobioną z piórami.

Warto zaznaczyć, że Andziaks również zachwyciła kreacjami na swoim weselu, a jedna z nich kosztowała aż 50 000 złotych. Wówczas wszystkie media pisały tylko o tym, a już teraz oczy wszystkich skierowane są na Roksanę Węgiel i prawdopodobnie jeszcze przez długi czas wydarzenie będzie szeroko komentowane w mediach.

Jak podobały Wam się kreacje Roksany Węgiel? My jesteśmy zachwyceni!

