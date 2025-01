Pod jednym z ostatnich zdjęć opublikowanych przez Roksanę Węgiel na Instagramie pojawił się komentarz od Kevina Mgleja, który zapadł w pamięć internautów. Te trzy proste słowa przyciągnęły uwagę zarówno fanów wokalistki, jak i obserwatorów ich związku. Słodko?

Kevin Mglej docenił swoją żonę w prostych słowach!

Roksana Węgiel, jedna z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce, już od kilku lat cieszy się ogromną sympatią fanów. Kevin Mglej, jej mąż, to producent muzyczny i autor tekstów, który wspiera karierę Roksany również zawodowo. Ich związek wzbudza duże zainteresowanie zarówno w mediach, jak i wśród internautów, co potwierdzają liczne dyskusje online. Niedawno para wybrała się do Stanów Zjednoczonych, w których Roxie dodawała wiele zdjęć na swoim Instagramie. Jedno z nich przyciągnęło uwagę Kevina Mgleja, który podsumował to krótko:

jesteś hot m***f*** - napisał mąż Roxie.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej niejednokrotnie pokazali, że ich związek opiera się na wzajemnym wsparciu i zaufaniu. Publiczne wyznania, takie jak ten komentarz, podkreślają ich bliskość.

W ślady Kevina zaraz poszli inni fani Roksany Węgiel, którzy obdarzyli ją szeregiem ciepłych słów.

Roxie jesteś taka śliczna!

Przecudowana

Roksana Węgiel niedawno skończyła 20 lat, a swoje urodziny świętowała w gronie swoich rodziców, braci oraz oczywiście ukochanego. Cudowne zdjęcie z tego dnia obiegło media, a fani składali liczne życzenia swojej idolce!

Roksana Węgiel - trasa koncertowa

Roksana Węgiel już w ubiegłym roku planowała swoją trasę koncertową, jednak przez jej problemy zdrowotne musiała odwołać wszystkie swoje dotychczasowe plany. Na całe szczęście już w marcu bieżącego roku rozpocznie się "Break Tour" i fani będą mogli spotkać Roksanę w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin, Warszawa, Katowice, Kraków, Toruń!

Mogę wrócić trochę silniejsza i bardzo stęskniona. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i za słowa wsparcia w trudnym momencie. BREAK TOUR 2025 - show must go on !!!! - pisała Roxie.

Warto jeszcze zaznaczyć, że bilety na koncert Roksany Węgiel są w czterech wariantach cenowych. Aby zobaczyć Roksanę Węgiel, należy liczyć się z kosztami od 119 zł do nawet 249!

Dodatkowo wygląda na to, że Roksana Węgiel wyjechała do Stanów Zjednoczonych, aby tworzyć kolejne kawałki muzyczne. Fani mają nadzieję, że już niebawem muzyczne nowości od Roxie wyjdą na światło dzienne:

Jeju oby niedługo były jakieś nowości

Nie mogę się doczekać nowości!

