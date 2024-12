Sebastian z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu nagrań, zaprosił na gospodarstwo Patrycję. Z nią jednak też ograniczył kontakt:

Już nie gadamy. Bo Sebastian nie dzwoni jako pierwszy to dlaczego ja mam cały czas dzwonić?

Już nie gadamy. Bo Sebastian nie dzwoni jako pierwszy to dlaczego ja mam cały czas dzwonić?

Przyznała jednak na wizji, że jej na nim zależy. Reakcja rolnika była jednak oziębła:

Sebastian z "Rolnika" ledwo pożegnał Kasię a już deklarował, że będzie kontaktował się z Patrycją. W finale "Rolnik szuka żony" wyszło, że uczestniczka przyjechała do niego na trzy dni. Patrycja o swoim udziale w finałowej rozmowie z rolnikiem mówiła:

Jednak bardzo szybko okazało się, że pomiędzy tą dwójką wydarzyło się całkiem sporo już po wyjeździe kamer i rozstaniu Sebastiana z Kasią.

Patrycja z "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że moment, w którym Sebastian pożegnał pierwszą kandydatkę, przysłużył się do jego zbliżenia z Kasią.

Wytłumaczyła także, że to był moment, kiedy zdecydowała się wycofać: