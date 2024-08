Kreacje panien młodych to jeden z najczęściej komentowanych tematów podczas ślubów i wesel. W przypadku Roksany Węgiel internauci podziwiali aż trzy suknie ślubne, które były projektu Izabeli Janachowskiej. Z jaką kwotą należy się liczyć wybierając te modele? Za tę cenę można kupić samochód!

Tyle kosztowały wszystkie suknie ślubne Roksany Węgiel

Choć wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja odbyło się już trzy dni temu to emocje wciąż nie opadają. Dekoracje i liczne atrakcje dla gości sprawiły, że o tym ślubie jeszcze długo będzie głośno. Jednak to co odbiło się szerokim echem to sensualny taniec Roksany, który był niespodzianką dla męża. W pewnym momencie dziewczyna wyszła na parkiet z profesjonalnymi tancerkami i wówczas zatańczyła na oczach wszystkich gości. Aby występ się udał musiała zmienić suknię na dużo krótszą i to była jej trzecia propozycja tego wieczoru. Jak wiadomo, pierwsza sukienka Roksany Węgiel była najbardziej zabudowana i to w niej składała przysięgę Kevinowi. Następnie nieco bardziej odkryta posłużyła jej do pierwszego tańca oraz zabawy z gośćmi. Ostatnia z kreacji nie przypominała typowej sukni ślubnej, ponieważ była krótką mini z piórami. Wszystkie stylizacje pochodziły z salonu Izabeli Janachowskiej, a teraz na jaw wyszło ile kosztowała każda z nich.

Instagram @michalkassin

Pierwsza suknia Roksany Węgiel, która zrobiła na wszystkich największe wrażenie kosztowała 9690 zł, następna, ta w której Roksana zatańczyła ze swoim ukochanym to koszt 5900 zł, a minisukienka kosztowała wokalistkę 2960 zł. Oznacza to zatem, że za wszystkie sukienki należało zapłacić 18 550 zł. Patrząc na to, że jedna z sukien ślubnych Andziaks kosztowała 50 000 złotych można śmiało stwierdzić, że wybór Roksany Węgiel był dość budżetowy.

@roxie_wegiel

Warto wspomnieć, że Roksana Węgiel zaprosiła wielu przyjaciół, ale również swoich rodziców na ślub i wesele. W rozmowie z ShowNews.pl Edyta Węgiel wyznała, co czuje po ślubie córki:

Oni wzięli ślub cywilny dużo wcześniej, więc mieliśmy już trochę czasu, żeby przygotować się do roli teściów. Rodziców Kevina też poznaliśmy, to mili ludzie. A czy to nie jest zbyt wczesny wiek na ślub... to już zostawimy dla siebie. Podobnie jak to, czy chciałabym zostać babcią. Nie chcę wylewać się publicznie. To wesele Roksany było jak w bajce, tylko żeby życie takie było

Podobały Wam się kreacje Roksany Węgiel?

