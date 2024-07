Po suszone morele powinni sięgać wszyscy, którzy dbają o swoje zdrowie. Jednak trzeba zwrócić uwagę na substancje konserwujące. Morele, te świeże i suszone, są źródłem wielu składników odżywczych. W 100 gramach świeżych moreli jest 48 kcal, natomiast w tej samej ilości moreli suszonych 241 kcal.

Reklama

Suszone morele mają korzystny wpływ na zdrowie

Suszone morele są prawdziwą skarbnicą witamin i pierwiastków mających korzystny wpływ na zdrowie, zawierają duże ilości m.in.:

witaminy A, która korzystnie wpływa na wzrok i ma działanie przeciwutleniające, pomaga zwalczać wolne rodniki i budować naturalną odporność organizmu,

potasu, który niezbędny jest podczas regulacji gospodarki wodnej organizmu, wspomaga pracę nerek oraz reguluje ciśnienie krwi , właściwą pracę mięśni i znacząco wspomaga pracę układu nerwowego,

, właściwą pracę mięśni i znacząco wspomaga pracę układu nerwowego, witaminy C, która regularnie przyjmowana może zmniejszyć ryzyko przeziębienia, ale jest również przeciwutleniaczem (czyli np. zapobiega procesowi starzenia się skóry),

witaminy B6, która jest niezbędna w procesie produkcji hemoglobiny w organizmie oraz usprawnia pracę serca,

oraz usprawnia pracę serca, żelaza, dzięki czemu suszone morele pomagają zapobiegać anemii i redukują poziom zmęczenia.

Suszone morele można wykorzystać jako kosmetyk

Owoc moreli i jego nasiona znalazły również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Dla fanów domowej produkcji kosmetyków dobrą wiadomością może być fakt, iż mogą skorzystać również z właściwości suszonych moreli. Osoby, które zmagają się z cerą trądzikową i przetłuszczającą się mogą wypróbować ściągające działanie tych owoców. Przepis na maseczkę z suszonych moreli jest prosty: wystarczy zalać rozdrobnione morele ciepłym mlekiem i tak przygotowaną maseczkę nałożyć na twarz na 20 minut, następnie zmyć. Cera uzyska zdrowy połysk i świeży wygląd.

Na co uważać wybierając suszone morele

To, co może wpływać na niekorzyść suszonych moreli, to fakt, iż często są one konserwowane dwutlenkiem siarki, dzięki czemu zachowują swoją barwę. Dwutlenek siarki działa alergizująco i może wywoływać podrażnienia przewodu pokarmowego, a także obniża zawartość witamin w produkcie. Szczególnie astmatycy powinni uważać na ten konserwant, gdyż wzmaga on objawy choroby. W sprzedaży dostępne są także suszone morele niekonserwowane dwutlenkiem siarki, są one ciemniejsze. Można również spróbować samodzielnie zasuszyć owoce.

Zobacz także

Suszone morele są na pewno zdrowszą i bardziej wartościową przekąską, niż wysoko przetworzone słodycze, a dzięki swojemu smakowi mogą je świetnie zastąpić.