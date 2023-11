Nie da się ukryć, że Eurowizja w wykonaniu najmłodszych wzbudza wielkie emocje. Tak samo jak nasza reprezentantka, Maja Krzyżewska. Wyszło na jaw, ile tak naprawdę ma lat młoda wokalistka. Będziecie zaskoczeni!

Ile lat ma Maja Krzyżewska?

Konkurs Eurowizji co roku jest jednym z bardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w całej Europie. To właśnie wtedy możemy kibicować najmłodszym wokalistom. Polacy trzymają więc kciuki za naszą muzyczną reprezentantkę. W niedzielę, 26 listopada byliśmy świadkami 26. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, który był emitowany na TVP1. To właśnie wtedy nasza reprezentantka, Maja Krzyżewska wzbudziła wielkie poruszenie na Eurowizji.

Występ Mai na Eurowizji Junior

Młoda wokalistka wystąpiła wówczas jako 9., śpiewając utwór "I Just Need A Friend". Wykon Polki przypadł do gustu nie tylko naszym rodakom. Sentymentalny występ poruszył całą publikę. Wówczas niektórzy zaczęli obstawiać tę kandydatkę do wielkiego zwycięstwa. Nic więc dziwnego, że wszyscy interesują się naszą reprezentantką. Ile ta właściwie ma lat?

Finał Eurowizji Junior

Do tej pory media podawały, że Maja Krzyżewska ma 12 lat - dokładna data jej urodzenia nie była jednak znana. Teraz z kolei okazuje się, że nasza reprezentanta Eurowizji Junior wcale nie ma 12 lat! Jej prawdziwy wiek wyszedł na jaw przy okazji zdjęcia, jakie opublikowała jej mama, w dniu urodzin. Wówczas na facebookowym profilu, 20 maja dodała zdjęcie z młodą wokalistką z podpisem, sugerującym, że ta ma... 13 lat!

Sto lat moja trzynastko czytamy.

A to niespodzianka!