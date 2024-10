O rozstaniu Macieja Zakościelnego z żoną Pauliną Wyką ostatnimi czasy nie brakowało plotek. W styczniu br. aktor postanowił zabrać głos w tej sprawie i potwierdził rozstanie z matką jego dwóch synów. Małżeństwo zawsze ceniło sobie swoją prywatność i tak też było tym razem, Zakościelny nie podał dokładnego powodu rozstania.

Jakie są relacje między Maciejem Zakościelnym i Pauliną Wyką?

Według doniesień mediów Maciej Zakościelny i Paulina Wyka pomimo rozstania nie wzięli jeszcze rozwodu. Jakiś czas temu modelka miała wyprowadzić się z ich wspólnego domu, a opiekę nad dziećmi mieli sprawować naprzemiennie.

Nie układało im się i to było najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Rozstali się już kilka miesięcy temu, jednak zachowali dobre stosunki ze względu na dzieci. One są dla nich najważniejsze - wyjawił informator tygodnika Na żywo.

Na profilu na Instagramie zarówno u Macieja Zakościelnego jak i Pauliny Wyki nie zniknęły wspólne zdjęcia. Jednak na próżno szukać wspólnych polubień pod ostatnimi zdjęciami i nagraniami dodawanymi przez aktora i modelkę. Co najbardziej może zaskoczyć? Zdecydowanie to, że Maciej Zakościelny nie obserwuje Pauliny Wyki na Instagramie, a ona go tak. Jakie aktualnie są relacje między nimi? Dokładnie nie wiadomo. Wiadome jest jednak, że najważniejsze w ich życiu są dzieci i to one pomimo prawdziwego powodu rozstania zawsze będą ich łączyły.

Ja nie oglądam telewizji, ale moi synowie, jak przychodzą do mnie, bo teraz ja nie jestem z moją partnerką już, w związku z czym dzielimy się tak tydzień w tydzień dziećmi, to oni w sobotę i niedzielę oglądają - wyjawił jakiś czas temu aktor.

Co wiemy o początkach związku Macieja Zakościelnego z żoną?

Maciej Zakościelny i Paulina Wyka byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych par w polskim show-biznesie. Ich relacja, choć trzymana z dala od medialnego zgiełku, budziła zainteresowanie wielu fanów. Maciej Zakościelny, znany aktor i muzyk, oraz Paulina Wyka, modelka, poznali się kilka lat temu. Choć oboje starali się chronić swoją prywatność, wiadomo, że ich relacja rozwijała się stopniowo, a para starała się nie ujawniać zbyt wielu szczegółów na temat swojego związku w mediach. Ich wspólne zdjęcia zaczęły pojawiać się na wydarzeniach branżowych, co wzbudziło ciekawość mediów i fanów.

Paulina Wyka znana jest ze swojego naturalnego stylu oraz elegancji, co z pewnością przyciągnęło uwagę Zakościelnego. Oprócz pracy w modelingu Paulina jest również zaangażowana w różne projekty związane ze zdrowym stylem życia, często dzieląc się wskazówkami dotyczącymi fitnessu i diety w mediach społecznościowych. Maciej i Paulina mają razem dwóch synów. Zakościelny i Wyka podczas swojego związku znani byli z tego, że unikali skandali i sensacji, które często towarzyszą życiu publicznych osób. Zarówno Zakościelny, jak i Wyka, rzadko dzielili się prywatnymi chwilami na swoich profilach w mediach społecznościowych, a ich wywiady skupiają się głównie na kwestiach zawodowych.

Maciej Zakościelny w "Tańcu z Gwiazdami"

Maciej Zakościelny przez ostatnie tygodnie ciężko trenuje, aby zdobyć "Kryształową Kulę". Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" u boku swojej partnerki Sary Janickiej odnajduje się doskonale. Para numer 12 jak do tej pory nie ma sobie równych i zdobywa najwyższe noty. W ostatnim odcinku tanecznego show uzyskała maksymalną liczbę punktów. Na parkiecie kolejny raz zrobiło się gorąco! Tym razem za sprawą tanga argentyńskiego.

Macieju! Pierwszy raz w życiu wstaje, ponieważ ja zamarłam! Jakość dbania o swoją partnerkę, ja chciałam być na miejscu Sary! Szczerze, nie pamiętam kroków - podsumowała ich taniec Iwona Pavlović.

Ja też wstanę! Byliście wspaniali, przewspaniali. Zobaczyłam cały spektakl, film. Klimat pełen zmysłowości - dodała Ewa Kasprzyk.

Fani również zachwyceni byli tańcem Macieja i Sary, co pozwoliło im zbliżyć się do wielkiego finału! Wiele osób spekuluje, czy pomiędzy aktorem a tancerką jest jakieś uczucie, jednak to jedynie słowa fanów, którzy chętnie komentują spojrzenia pary na siebie, czy wspólne relacje z treningów.

Czy Maciej Zakościelny i Paulina Wyka wrócą do siebie? A może w ich życiu pojawi się ktoś inny? Tego nie wiemy, ale życzymy szczęścia razem lub osobno!

