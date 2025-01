Program "Kanapowycznie" odmienił życie wielu kobietom. Jedną z nich jest Alicja, która nie wyobraża sobie dzisiaj wrócić do poprzednich nawyków. Uczestniczka show przeszła spektakularną metamorfozę, a jej szczegółami chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

Alicja z "Kanapowczyń" o swojej metamorfozie

Alicja była najmłodszą uczestniczką 2. edycji "Kanapowczyń" i przeszła jedną z największych metamorfoz. Uczestniczka show zaczynała swoją przygodę z odchudzaniem z wagą 105.5 kg, ale to nie było jej jedynym problemem. 28-latka piła kilka energetyków dziennie i paliła papierosy, które również miały zły wpływ na jej zdrowie. Alicja z "Kanapowczyń" oznajmiła, że jest jej wstyd, że doprowadziła się do takiego stanu, ale na szczęście to wszystko dziś jest już za nią. W trakcie programu uczestniczka show zrezygnowała ze wszystkich niezdrowych nawyków i jak sama wyznała podczas ostatniego Q&A na swoim Instagarmie, nawet nie podjadała.

Nie zdarzyło mi się nigdy przez te pół roku zjeść coś innego niż miałam w diecie – napisała Alicja.

Uczestniczka show wyznała, że wahała się przed wzięciem udziału w programie i w ostatniej chwili chciała nawet zrezygnować, ale na szczęście szwagier namówił ją, by tego nie robiła. Teraz Alicja wraca wspomnieniami do swojej dawnej wersji i podczas Q&A udostępniła zdjęcie swojej metamorfozy.

Oczywiście pierwsze ja na plaży z drineczkiem. Strasznie cieszę się, że w końcu powiedziałam stop, bo teraz nie wiem gdzie bym była. Jestem Wdzięczna za wszystko – napisała Alicja.

Internauci wciąż dopytują ją o zrzucone kilogramy, a ona chętnie dzieli się detalami swojej metamorfozy.

Ważyłam 105,5 kg, teraz ważę 64 kg. U mnie ta skóra nie jest aż tak tragiczna, trochę zostało, ale zasługa ćwiczeń – napisała Alicja.

Ile schudły uczestniczki 2. edycji "Kanapowczyń"?

Nie tylko Alicja przeszła spektakularną metamorfozę w programie. Równie świetnie poradziła sobie Aneta, która startowała z wagą 112.1 kg, a gdy kończyła program schudła 33 kg. Warto dodać, że na tym nie zaprzestała i dziś Aneta z "Kanapowczyń" jest nie do poznania. Natomiast Kasia pochodząca z Ząbkowic Śląskich przed programem ważyła 93,1 kg, a w trakcie trwania show zrzuciła 23,01 kg. Z kolei Agnieszka przed rozpoczęciem programu ważyła 105,5 kg i udało jej się schudnąć 19,2 kg, a Paulina, która była najcięższą uczestniczką tej edycji, ważącą prawie 150 kg, w trakcie programu schudła 21 kg. Łącznie, uczestniczki drugiej edycji "Kanapowczyń" zrzuciły niemal 128 kg.

A wy czekacie na kolejny sezon "Kanapowczyń"?

