Po "Tańcu z Gwiazdami" Roksana Węgiel nie odpoczywała - wystąpiła na kilku polskich festiwalach, szykuje się również do jesiennej trasy koncertowej, jak i kościelnego ślubu. Życie w biegu ma oczywiście wpływ na to, jak wygląda. W rozmowie z jednym z serwisów 19-letnia artystka zdradziła, ile zrzuciła kilogramów dzięki treningom w show Polsatu i ile aktualnie waży.

Ile waży Roksana Węgiel?

Roksana Węgiel ma za sobą (ale i przed sobą) intensywny czas. Zaledwie w miniony weekend, 2 czerwca, pojawiła się na festiwalu w Opolu, by wykonać jeden z utworów Zdzisławy Sośnickiej. Wcześniej zaśpiewała na Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Choć były to występy z pojedynczymi piosenkami, wymagały długich prób i przygotowań, podobnie jak udział w "Tańcu z Gwiazdami". Roksanie udało się dojść aż do finału show, ostatecznie zajęła w nim drugie miejsce. Tygodnie spędzone na sali treningowej miały wielki wpływ na jej figurę, o co zapytała redaktorka portalu shownews.pl. W nowym wywiadzie Roxie zdradziła, ile teraz waży i ile udało jej się schudnąć podczas ćwiczeń:

Muszę się zastanowić. Myślę, że z 4 kilogramy może? Teraz ważę 47! przyznała Roksana Węgiel

Co oznacza, że przed rozpoczęciem programu Węgiel ważyła nieco ponad 50 kilogramów.

Na odpoczynek Roksana Węgiel znajdzie czas dopiero teraz:

Przyznam szczerze, że po Tańcu z gwiazdami jeszcze tak nie do końca ochłonęłam, ale będzie teraz kilka dni właśnie na zregenerowanie sił i działamy dalej mówi

Nie jest tajemnicą, że piosenkarka od dawna mocno dba o swoją sylwetkę - taniec to tylko początek. Wokalistka regularnie ćwiczy nie tylko na siłowni (wraz ze swoim ukochanym mężem, Kevinem Mglejem), ale również na ringu - trenuje bowiem boks!

Nic więc dziwnego, że jakiś czas temu Roksana Węgiel została twarzą jednej z marek kostiumów kąpielowych! Jej zdjęcia zawsze wzbudzają prawdziwą sensację, niektóre z nich jednak wywołują kontrowersje.

