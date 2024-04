Czy Polacy ubierają się aż tak źle? Maja Sablewska została zapytana o to, jak ocenia styl Polaków. Odpowiedz prezenterki może wielu rozzłościć — w szczególności, że jej ostatnie metamorfozy w programie nie należały do najlepszych zdaniem widzów.

Maja Sablewska gorzko oceniła styl Polaków

W 2022 roku na antenie Polsat Cafe zadebiutował program Mai Sablewskiej "10 lat młodsza w 10 dni". Wiele kobiet odmieniło nie tylko swój styl, ale również i życie, choć pojawiły się również metamorfozy, które spotkały się ze sporą krytyką widzów. W czwartek 4 kwietnia ruszyła nowa odsłona programu, która również wywołała mieszane uczucia wśród widzów. Mai Sablewskiej dostało się od fanów za stylizacje uczestniczki, która ich zdaniem nie należała do najlepszych. Wygląda na to, że nowy sezon formatu, może wzbudzić jeszcze więcej emocji niż poprzednie.

Prezenterka od lat prowadzi modowe programy w telewizji i ma spore doświadczenie w branży. Reporterka z Jastrząb Post postanowiła zapytać ją o to, jak ocenia styl Polaków. 44-latka nie gryzła się w język i wprost powiedziała to, co myśli.

Nie. Nie mają dobrego stylu ani jeśli chodzi o ubieranie się, ani jeśli chodzi o komunikowanie się. I tyle. Nie mówię, że wszyscy, bo jest bardzo duża grupa ludzi, która zmienia ten stereotyp. Ale jednak jesteśmy kojarzeni z tym smutniejszym narodem — powiedziała Maja Sablewska.

Maja Sablewska dodała również, że dobry styl zaczyna się od dobrego samopoczucia. Myślicie, że Polacy skorzystają z jej rad?

Żebyśmy lepiej wyglądali, powinniśmy zacząć od tego, jak się czujemy. Czyli powinniśmy popracować nad swoim samopoczuciem, wnętrzem (...). Bądźmy dla siebie mili. Ja zawsze jak widzę fajnie ubraną osobę, to jej to mówię. Jak widzę kogoś w dobrym nastroju, to się uśmiecham. Staram się nie wprowadzać negatywu w życie, bo i tak jest szaro, buro — stwierdziła celebrytka.

A wy co sądzicie o słowach Mai Sablewskiej?

