Kinga i Marcin z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli decyzje o rozwodzie. Na ekranie można było dostrzec, że para niespecjalnie się dogadywała, a między nimi często pojawiały się kłótnie. Uczestniczka show chętnie pokazuje widzom, co się u niej dzieje po programie, a teraz postanowiła zorganizować nawet Q&A na swoim Instagramie. Wiele pytań dotyczyło jej małżeństwa, a odpowiedzi nie zawsze były tak oczywiste. Sami zobaczcie!

Kinga była uczestniczką 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której została sparowana z Marcinem. Niestety ich relacja nie przetrwała, a para podjęła decyzje o rozwodzie. W mediach społecznościowych internauci gorzko komentowali zachowanie uczestniczki w programie, a ona sama postanowiła nie udzielać żadnego wywiadu na ten temat. Kinga jest aktywna na Instagramie, gdzie czasami doda nowe zdjęcie i powie, co u niej słychać. Ostatnio zdecydowała się na zorganizowanie Q&A i chętnie odpowiadała na pytania internautów. Nietrudno się domyślić, że wiele z nich dotyczyło jej udziału w programie i relacji z Marcinem. Jedna z internautek postanowiła zapytać wprost, czy uczestniczka show zakochała się w swoim programowym mężu.

Myślę, że to za mocne słowa, jak na tak krótki czas. Od pierwszego wejrzenia na zamku spodobał mi się fizycznie, a potem miałam nadzieję, że nam wyjdzie, jak znaleźliśmy się w programie. Trochę wierzę w przeznaczenie

Na tym pytaniu się jednak nie skończyło, Kinga została zapytana o to, czy utrzymuje kontakt z Marcinem. Uczestniczka show przyznała, że tak, ponieważ mają wspólny cel.

W dalszej części internautka postanowiła zapytać uczestniczkę kontrowersyjnego eksperymentu, dlaczego nie udzieliła żadnego wywiadu po programie. Kinga chętnie wyjaśniła, dlaczego się na to nie zdecydowała.

Nie i nie zamierzam. Po co? Żeby dalej nakręcać ten program albo dać kolejnym osobom pole do popisu i oceniania mnie? Moi bliscy byli ze mną podczas trwania programu i wiedzą jak było, to jest dla mnie najważniejsze

— wyjaśniła Kinga.