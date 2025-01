Aneta znana z drugiej edycji programu "Kanapowczynie", przeszła niesamowitą przemianę, tracąc ponad 30 kilogramów w show. Jednak jej przygoda ze zdrowym i aktywnym trybem życia nie zakończyła się po emisji formatu, a ona podjęła kolejne kroki, by wyszczuplić swoją sylwetkę i całkowicie odmienić swój wygląd. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem!

Aneta z "Kanapowczyń" o tym, ile schudła po programie

Aneta, uczestniczka 2.edycji programu "Kanapowczynie", zyskała sympatię widzów dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu. Podczas emisji show udowodniła, że zmiana nawyków żywieniowych i regularna aktywność fizyczna mogą przynieść spektakularne efekty. Kobieta zrzuciła ponad 30 kilogramów, co całkowicie zmieniło jej wygląd oraz podejście do życia. Aneta z "Kanapowczyń" jest nie do poznania na nowych zdjęciach, a jej zmysłowa sesja zdjęciowa wzbudza wiele emocji w mediach społecznościowych.

Jak przyznaje sama Aneta, udział w programie był dla niej początkiem nowego rozdziału. Po zakończeniu programu kontynuowała zdrowy tryb życia, co pozwoliło jej osiągnąć jeszcze bardziej zadowalające efekty. Podczas Q&A na swoim Instagramie internauci zaczęli dopytywać uczestniczkę show o zrzucone kilogramy i jej wagę. Okazuję się, że po programie udało jej się zrzucić kolejne kilogramy. Jedna z internautek zapytała ją o to ile udało jej się zrzucić do tej pory. Odpowiedź wbija w fotel!

47 kg – odpowiedziała Aneta.

Kolejne pytanie dotyczyło jej obecnej wagi i wzrostu:

164 cm i 65 kg żywej wagi – odpowiedziała uczestniczka show.

37-latka dodała również, że zjada około czterech posiłków dziennie, które łącznie mają mniej więcej 2300 kalorii. Jeden z internautów postanowił dopytać ją o to, czy rzeczywiście zdecydowała się na usunięcie nadmiaru skóry z brzucha. Uczestniczka show potwierdziła, że zdecydowała się na taki zabieg i trzeba przyznać, że wygląda rewelacyjnie. Ciężka praca się opłaciła, a my trzymamy za Anetę kciuki w realizacji dalszych postanowień.

Czy będzie kolejna edycja "Kanapowczyń" czy "Kanapowców"?

W marcu 2025 roku na antenie TTV zostanie wyemitowany piąty sezon tego formatu. Tym razem uczestnikami będą młodzi dorośli w wieku od 18 do 22 lat, reprezentujący tzw. generację Z. Trener Krzysztof Ferenc podejmie się wyzwania pomocy pięciorgu młodym ludziom w walce z nadwagą i zmianie dotychczasowego stylu życia. Trzy młode kobiety i dwóch młodych panów pożegna się z niezdrowymi przekąskami i rozpocznie walkę o zdrowie i lepszą sylwetkę. Komu uda się zrzucić zbędne kilogramy i potrzymać ciężką pracę? Dowiemy się tego już niebawem!

A wy będzie oglądać kolejną edycję "Kanapowców"?

