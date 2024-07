Odpowiedni strój na motor zwiększa bezpieczeństwo – w przypadku wypadku ochronne ubranie może nawet uratować motocykliście życie.

Reklama

Strój motocyklowy dodatkowo chroni przed deszczem i wiatrem Do jazdy motorem należy założyć specjalny kombinezon albo kurtkę i spodnie ze skóry. Wszystkie elementy stroju powinny być wykonane z dobrych jakościowo materiałów.

Strój na motor: kurtka i spodnie lub kombinezon

Kurtka przeznaczona do jazdy motorem ma grube rękawy z ochraniaczami na łokciach. Ochraniacze powinny zostać wszyte również w miejscu, w którym kurtka okrywa barki i kręgosłup. Na rynku dostępne są modele uszyte ze skóry albo tekstyliów, które zapewniają wysoki komfort w czasie noszenia. Skóra jest materiałem odpornym na przetarcia, jednak wybierając kurtkę wyprodukowaną z tego materiału, trzeba pamiętać o zakupie okrycia przeciwdeszczowego, ponieważ nie jest wodoodporna. Z kolei kurtka tekstylna jest wiatro- i wodoodporna, ale podatna na uszkodzenia mechaniczne. Do kurtki należy dokupić spodnie z ochraniaczami. Miejsca, które są najbardziej narażone na otarcia, to kolana i miednica.

Zobacz także

Alternatywą dla tego zestawu jest kombinezon. Można wybierać pomiędzy kombinezonem jednoczęściowym, który zazwyczaj noszą osoby zajmujące się jazdą na motorze zawodowo. Z kolei dwuczęściowy model jest praktyczniejszy. Każdy z jego elementów można nosić osobno, ponieważ kurtka i spodnie są ze sobą spinane. Skórzany kombinezon gwarantuje bezpieczeństwo i nie jest podatny na uszkodzenia. Jednakże w czasie deszczowych dni trzeba dodatkowo zakładać odzież przeciwdeszczową, a zimą – odzież termiczną.

Akcesoria na motor: kask i rękawiczki

Kask do jazdy motorem powinien mieć certyfikat CE. Oznacza on, że produkt spełnia dyrektywy Unii Europejskiej związane z bezpieczeństwem. Ponadto ważna jest waga kasku, ergonomia i wentylacja. Optymalny ciężar kasku wynosi 1,3-1,5 kilograma. Na rynku dostępne są kaski typu jet, które dają kierowcy duże pole widzenia. Jednak z tego względu słabo chronią motocyklistę w czasie niesprzyjających warunków pogodowych. Kaski szczękowe ograniczają pole widzenia, jednak w razie wypadku w większym stopniu chronią szczękę, żuchwę i twarz.

W sklepach znajdują się także kaski integralne, które są lżejsze od szczękowych. Zazwyczaj kaski na motor są wykonane z tworzywa termoplastycznego. Ważne jest, aby kask dobrze przylegał do głowy, ale nie powinien w żadnym miejscu uwierać motocyklisty.

Rękawice w czasie jazdy na motorze zapewniają lepszą przyczepność do kierownicy i przeciwdziałają wychłodzeniu rąk. Ponadto mają zadanie chronić powierzchnię dłoni przed urazami. Najbardziej narażone na uszkodzenia są kostki i wnętrze dłoni. Rękawice skórzane nie są wodo- i wiatroodporne. W związku z tym nie będzie można z nich korzystać zimą. Dostępne są również rękawice turystyczne, które są odporne na działanie złych warunków pogodowych, ale ich wadą jest słaba wentylacja.

Buty

Buty przeznaczone do jazdy motorem powinny sięgać powyżej kostki. Dzięki temu będą chronić stopę i staw skokowy przed ewentualnymi urazami. Buty z wysoką cholewą zabezpieczą łydki przed poparzeniem o gorące elementy motoru. Dostępne są buty szosowe, pancerne i sportowo-szosowe. Ważne, by buty do jazdy motorem miały wentylację i były nieprzemakalne. Alternatywą dla butów przeznaczonych specjalnie do jazdy motorem są buty wojskowe lub buty do uprawiania turystyki górskiej.