Program "10 lat młodsza w 10 dni" wciąż budzi spore emocje. Wszystko za sprawą kolejnych metamorfoz, których autorką jest popularna stylistka i doradca wizerunkowy, Maja Sablewska. Nie inaczej było przy okazji ostatniego odcinka. Zmiana bohaterki show nie przypadła do gustu internautom.

Maja Sablewska świetnie czuje się w roli gospodyni w popularnym programie Polsatu "10 lat młodsza w 10 dni". Na antenie zmienia wizerunki kobiet, które potrzebują pomocy - nie tylko tej wizualnej, ale często także mentalnej i psychicznej. Niestety praca stylistki często spotyka się z ogromnym hejtem w sieci. Ostatnio widzowie gorzko wypowiedzieli się o metamorfozie uczestniczki "10 lat młodsza w 10 dni", twierdząc że nieudana, finałowa stylizacja dodała jej 30 kilogramów. Nie inaczej było tym razem, kiedy na facebookowym profilu Polsat Cafe pojawił się kolejny fragment z nową metamorfozą.

Tym razem bohaterką programu była Barbara, która przed kamerami poddała się totalnej metamorfozie. Z jakim efektem? Maja Sablewska ewidentnie była dumna z tego, co widzi. Podobnie zresztą jak bohaterka show, która ewidentnie się wzruszyła, widząc swoje odbicie w lustrze:

Nie wszystkim jednak metamorfoza przypadła do gustu. Na facebookowej grupie padło następujące pytanie:

Gospodyni programu jednak zapewne nie spodziewała się tak krytycznych reakcji.

Screen/Polsat Cafe

Pod postem posypały się krytyczne komentarze. Internauci byli bezwzględni wobec stylizacji, zaproponowanej przez Maję Sablewską. W szczególności do gustu nie przypadł im masywny łańcuch na szyi bohaterki oraz specyficzne kozaki:

- Jak można tak tandetne ubrać kobietę?! Buty plastikowe, sukienka bandaż, już gorzej być nie mogło. Uczestniczka jest ładną kobietą bez tej błazenady.

- Mnie normalnie zatkało. Najpierw zobaczyłam twarz i włosy i muszę przyznać, że to jest w porządku, ale przeraziła mnie reszta. Nie dość, że kobieta ma mały biust, to ją obandażowali i go spłaszczyli, zamiast go powiększyć i wyeksponować. Natomiast buty do tego stroju to już zupełna porażka.

- Sukienka ok, łańcuch potrzebny jak krowie siodło już gorszego nie dało się wybrać?delikatniejszy lub jego brak nie rozwaliłby stylizacji, buty tragedia!

- Czy oni nie mają czegoś normalego dla tych kobiet, przecież one nie będą się tak ubierać - piszą fani.