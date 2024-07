Prezent mikołajkowy dla fana motoryzacji powinien być związany z jego hobby. Można kupić mu kupon na przejazd sportowym samochodem, książkę opisującą ulubioną markę lub drobne gadżety typu breloczki czy odzież z logotypem auta, którym jeździ.

Reklama

W przypadku fanów motoryzacji kwestia prezentu mikołajkowego jest dosyć prosta. Wystarczy znać preferencje takiej osoby i wiedzieć ile pieniędzy chce się wydać. Miłośnicy czterech kółek kochają wszelkie akcesoria i gadżety związane z ich hobby.

Kupon na kurs doszkalający technik jazdy

Świetnym pomysłem na prezent mikołajkowy dla fana motoryzacji może okazać się kurs doszkalający technikę jazdy. Nie należy on do najtańszych, ponieważ kosztuje około 500 złotych (zazwyczaj za pakiet 2 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych), jednak z pewnością poprawi on sposób jazdy i pozwoli spojrzeć kierowcy na drogę zupełnie z innej perspektywy. W ramach kursu można nauczyć się wychodzenia z poślizgów, umiejętnego hamowania w trudnych warunkach czy opanowania auta w ciasnym zakręcie.

Odzież z logiem ulubionej marki samochodowej

Każda marka, która produkuje samochody, oferuje swoim fanom i klientom garderobę, w tym m.in. koszulki, kurtki, bieliznę, spodnie, paski, bluzy czy torby z logo swoich produktów. Ceny moto-markowej odzieży zaczynają się już od 50 złotych, choć za niektóre akcesoria można zapłacić nawet kilka tysięcy.

Zobacz także

Kupon na przejazd super-samochodem

Niewiele rzeczy tak pobudza miłośnika motoryzacji jak ryk silnika sportowego auta. Kupon na przejazd Lamborghini, Ferrari czy też Porsche kosztuje (w zależności od modelu auta) około 300 złotych. Gdy nie dysponujemy taką kwotą, zawsze możemy wykupić o wiele tańszy voucher na gokarty (ok. 50 zł). Mimo że są one o wiele mniejsze, to dostarczają kierowcy taką samą, wysoką dawkę adrenaliny co przy jeździe super-autem.

Akcesoria i gadżety motoryzacyjne

Każdy fan motoryzacji chce mieć coś związanego z marką auta jaką lubi, lub którą akurat jeździ. Brelok, etui na telefon, kubek czy spinki do mankietu z logotypem Ferrari lub Porsche mogą okazać się świetnym upominkiem na mikołajki. Motoholicy to zwykle także gadżeciarze, dlatego pod uwagę warto wziąć pendrive'y, powerbanki (przenośna bateria) czy zestawy głośnomówiące sygnowane nazwami najpopularniejszych marek samochodowych. Ceny akcesoriów motoryzacyjnych zaczynają się od 10 złotych wzwyż.

Dobra książka motoryzacyjna

Dla fana motoryzacji świetnym prezentem mikołajkowym może być dobra książka o samochodach. Na rynku jest ich naprawdę wiele, jednak warto się skupić na takich, które np. przedstawiają historię ulubionej marki obdarowywanego lub są autorstwa znanego dziennikarza motoryzacyjnego. Zakup dobrej książki o autach to wydatek rzędu ok. 20-30 złotych.