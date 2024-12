Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" w końcu nie muszą już ukrywać swoich uczuć. Właśnie podzielili się zdjęciami z Wenecji, gdzie wybrali się na jedne z pierwszych wspólnych wyjazdów. Ich zdjęcia mówią same za siebie.

Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" podzielili się wyjątkowymi zdjęciami. Miło ich takich widzieć

Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" są jedną z dwóch par, która powstała dzięki 11. edycji "Rolnik szuka żony". Już w finałowym odcinku przyznali, że święta będą chcieli spędzić wspólnie. Na czas zimowy rolnik zamierza przeprowadzić się do ukochanej, a wiosną wrócą do niego. Fani z całego serca kibicują ich uczuciu i nie szczędzą im w sieci miłych słów. Nie dziwię im się.

Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" zaskoczyli wszystkich zdjęciami z miasta zakochanych czyli z Wenecji. Myślicie, że pod wpływem miejskiej legendy zdecydowali się przepłynąć pod Mostem Westchnień, który wróży szybki ślub i miłość na całe życie? Tego pozostaje się jednak tylko domyślać.

Zakochani podzielili się zdjęciami, na których widać, że uśmiech nie schodzi im z twarzy. Zdecydowanie częściej powinni się dzielić takimi kadrami. Dominika i Rafał z "Rolnik szuka żony" od momentu ogłoszenia związku są zasypywani pytaniami o wesele. Rafał odpowiada wprost, że wraz z ukochaną nie myślą jeszcze o ślubie. Rolnik chciałby przejść przez wszystkie etapy związku, więc zanim pomyślą o ślubie, chciałby się oświadczyć. Dominika jednak nie chce znać szczegółów, ponieważ wolałaby by ta wyjątkowa chwila była dla niej niespodzianką. Wybranka rolnika oczarowała go swoją osobowością, tak pięknie mówił o niej w finałowym odcinku: "W Dominice jest najfajniejsze, że ona jest taką ciepłą osobą i przy niej czuję się tak swobodnie. Ja nie muszę wysilać się, coś kombinować, w sensie nawet rozmowy my sobie tak spontanicznie rozmawiamy bez żadnego stresu, tak jak powinno być".

Fani "Rolnik szuka żony" zastanawiają się, co wydarzy się w relacji Rafała i Dominiki, szczególnie po tym, jak w sieci pojawiły się zdjęcia ze świątecznego odcinka, na którym uczestniczka popłakała się przed kamerami. By dowiedzieć się, co wydarzyło się w programie, widzowie będą musieli poczekać aż do Bożego Narodzenia.

Oprócz Dominiki i Rafała, w szczęśliwym związku są także Ania i Marcin z 11. edycji "Rolnik szuka żony". Ukochana rolnika dopiero niedawno potwierdziła plotki, które pojawiały się jeszcze przed finałem show. Trzeba przyznać, że zarówno jednak jak i druga para wzbudza ogromną sympatię wśród widzów. Trzymamy kciuki za szczęście obydwu par.

