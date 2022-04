Jedną z gwiazd koncertu w Polsacie "Ocalić od zapomnienia" była Justyna Steczkowska, która oddała hołd dwóm wielkim gwiazdom polskiej sceny - Violetcie Villas oraz Ewie Demarczyk. Szczególnie wzruszający był występ Justyny z utworem Villas "Do Ciebie Mamo". Choć fani i widzowie są zachwyceni interpretacją Steczkowskiej, sama wokalistka nie do końca jest z siebie zadowolona. Dlaczego? Jej wzruszający post chwyta za serce! Zobacz także: "Ocalić od zapomnienia". Artyści oddali hołd zmarłym gwiazdom polskiej sceny. Kto wypadł najlepiej? Justyna Steczkowska śpiewa hit Violetty Villas dla mamy Podczas wczorajszego koncertu "Ocalić od zapomnienia" w Polsacie gwiazdy polskiej sceny wykonały hity największych, nieżyjących już artystów. Justyna Steczkowska na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wykonała m.in. wzruszający przebój Violetty Villas - "Do Ciebie Mamo". Gwiazda wzruszyła zgromadzoną publiczność swoją interpretacją utworu. Okazuje się, że dla artystki nie było to najłatwiejsze zadanie... Rok temu, w listopadzie 2020 roku, odeszła ukochana mama Justyny Steczkowskiej, Danuta Steczkowska. Artystka przez ostatnie lata jej życia opiekowała się mamą w swoim rodzinnym domu, który został dostosowany specjalnie dla pani Danuty. Justyna do tej pory nie pogodziła się z tak wielką stratą, o czym pisze w najnowszym poście na swoim Instagramie. Zobacz także: Dla Danuty Steczkowskiej jej mąż rzucił kapłaństwo! "Moja matka dałaby się zabić za ojca" Steczkowska dodała swój występ na Instagram, ale zaznaczyła, że wykonanie hitu Violetty Villas było dla niej niezwykle trudne - artystka potraktowała je bardzo osobiście, przez co nie do końca jest zadowolona z efektu: Piękna jest ta piosenka... Violetta Villas...