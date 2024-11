Uczestniczki drugiego sezonu "Kanapowczyń" są motywacją dla wielu internautów w dążeniu do idealnej sylwetki i zmienianiu swoich nawyków żywieniowych na zdrowe. Kiedy Kasia pokazała, jak zmieniła się od czasów udziału w programie fani nie mogli uwierzyć. Jedna z komentujących zwróciła uwagę na coś jeszcze. Chociaż nie był to najmilszy komentarz, Kasia zdecydowała się na niego odpowiedzieć.

Reklama

Tak dziś wygląda Kasia z "Kanapowczyń"

Kasia zdecydowała się wziąć udział w "Kanapowczyniach", żeby zmienić swoje życie. Już od samego początku nie brakowało jej motywacji. Do tamtej pory trudno jej było schudnąć w dużym względzie przez zawodowe zobowiązania. Uczestniczka prowadzi restaurację z kuchnią ukraińsko-gruzińską. Szefuje nie tylko w restauracji ale i w domu, gdzie czekają na nią mąż oraz dwójka dzieci.

Córka mówi mi, że woli tatę, bo wybieram mniej aktywny sposób spędzania z nią czasu. - mówiła przed kamerami, nie ukrywając żalu.

Udział w "Kanapowczyniach" jednak odmienił jej życie. Już po półrocznym wyzwaniu udało jej się zrzucić aż 22,1 kg. Jednak nie poprzestała na tym. W lipcu tego roku Kasia z "Kanapowczyń przyznała, że udało jej się pozbyć kolejnych 6 kg, co dało łączną ilość 28 kg.

Moje porównania, dopiero w zestawieniu widać jaka jest różnica - napisała na Instagramie.

Internauci nie szczędzili Kasi z "Kanapowczyń" komplementów:

Ogromna różnica, gratuluję Kasiu

Podziwiam ciężką pracę, to widać na załączonych zdjęciach

No jaka laska. Patrząc na Ciebie i resztę dziewczyn człowiek przekonuje się że warto

Pięknie! Ogólnie jak nastolatka 19-21 lat zdjęcie numer 2!

Niesamowita zmiana! Na obu zdjęciach piękna kobieta, tylko ta po prawej zaopiekowała się tą po lewej

Gratulacje determinacji i postawienia na siebie - komentowali internauci.

Jedna z komentujących zdecydowała się wspomnieć o czymś jeszcze. Gorzko podsumowała zachowanie męża Kasi, które miała okazję zobaczyć w programie:

Oglądam właśnie powtórki Kanapowczyń i nie mogę zrozumieć, jak tak ciepła fajna kobieta może żyć z takim chamem i ignorantem zimnym

Kasia nie pozostawiła tego bez komentarza:

Dziękuję za miłe słowa. Jeżeli chodzi o mojego męża to szczerze miałam gorszego ale jestem wdzięczna, bo dzięki takim ludziom stałam się jeszcze silniejsza, lepsza przede wszystkim dla siebie.

Instagram @agnieszka_kanapowczynie2_ttv

Nie tylko Kasia może pochwalić się spektakularną metamorfozą po zakończeniu 2. edycji show. Internauci nie poznali Anety z "Kanapowczyń" na nowych zdjęciach. Również przemiana Pauli zrobiła na nich wrażenie. Chociaż uczestniczka miała ogromne problemy z utrzymaniem diety, a chęć podjadania brała górę, to nie poddała się i wciąż walczy o swoje zdrowie. Jej nowe zdjęcia poruszają internautów, którzy nie tylko martwili się o zdrowie i życie samej Pauli ale również o jej dzieci, które zamartwiały się o jej stan i wyręczały mamę w tak podstawowych czynnościach jak np. zakładanie skarpetek, ponieważ sama nie była już w stanie.

Uczestniczki "Kanapowczyń 2" nie tylko odmieniły swoje życie ale również zawiązały między sobą przyjaźnie. W sieci od czasu do czasu publikują wspólne zdjęcia. Trudno uwierzyć, że to te same kobiety, które poznaliśmy w pierwszych odcinkach programu TTV.

Reklama

Zobacz także: Uczestniczka "Kanapowczyń" nie radziła sobie z krojeniem koperku. Burza w komentarzach