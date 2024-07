Umowa sprzedaży motocykla chroni przed nieuczciwymi nabywcami, którzy, posługując się danymi sprzedającego, mogą obciążyć go kosztami mandatów czy ubezpieczenia. Zawarcie umowy jest tak samo ważne również z perspektywy kupującego, który na podstawie umiejętnie skonstruowanego dokumentu może rościć sobie prawo do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy motocykl okaże się wadliwy.

Reklama

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: dane nabywcy i sprzedawcy

Pierwszym, o co trzeba zadbać, sporządzając umowę kupna-sprzedaży motocykla, jest dokładne sprawdzenie tożsamości osoby, z którą podpisujemy umowę. Po pierwsze motocykl powinien być zarejestrowany na tego, z kim zawieramy transakcję. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z ryzykiem, że pojazd jest kradziony. Podejrzenia co do uczciwości drugiej strony powinna wzbudzić także odmowa podania podstawowych danych personalnych koniecznych do zawarcia posiadającej moc prawną umowy:

imienia i nazwiska,

PESELU,

adresu zameldowania lub zamieszkania,

serii i numeru dowodu osobistego,

organu administracyjnego, który wydał dowód osobisty.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: dane o pojeździe

Kolejną bardzo ważną kwestią przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla jest rzetelna ocena stanu pojazdu. Nie wystarczy sprawdzić, czy motocykl jest – przynajmniej na pierwszy rzut oka – sprawny pod względem technicznym. Trzeba zwrócić uwagę na numerację na silniku, ramie i tabliczce identyfikacyjnej, a także dokładnie przyjrzeć się tablicy rejestracyjnej. Jeśli tablica nie jest oryginalna, któryś z numerów zatarty lub w ogóle go nie ma, a model motocykla nie zgadza się z danymi w dokumentach, będziemy mieć problem z rejestracją pojazdu, a na dodatek możemy zostać posądzeni o jego kradzież. Koniecznie w umowie muszą się więc znaleźć takie dane o pojeździe, jak:

marka/model motocykla,

rok produkcji,

numer silnika,

numer ramy,

numer rejestracyjny,

przebieg.

Jeśli motocykl ma jakieś widoczne wady i mimo to nabywca decyduje się na zakup, w umowie wady te powinny zostać wyszczególnione, aby nowy właściciel nie zażądał – wbrew wcześniejszym zapewnieniom – zwrotu części lub nawet całości kwoty, za którą nabył pojazd.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: ważne formuły prawne

Aby umowa chroniła interesy obydwu stron, trzeba zadbać o to, by zawierała formuły, na które można się powołać w przypadku pojawienia się roszczeń ze strony nabywcy lub sprzedawcy. Z perspektywy nabywcy ważne jest, aby w umowie znalazła się wzmianka o tym, że sprzedający jest faktycznym i wyłącznym właścicielem motocykla, a pojazd jest wolny od wad technicznych i prawnych (nie jest przedmiotem zastawu ani nie dotyczy go żadne postępowanie prawne). Z perspektywy sprzedawcy istotna jest wzmianka o tym, że przed transakcją nabywca sprawdził stan techniczny pojazdu i jego numerowanie. W interesie obydwu stron jest podanie kwoty, za jaką został kupiony motocykl i drogi dokonania płatności (gotówką lub przelewem bankowym), a także potwierdzenie otrzymania odpowiedniej kwoty przez sprzedawcę. Równie ważne jest wskazanie osoby, która zobowiązuje się do dokonania opłaty podatku i zaznaczenie, że dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Zobacz także