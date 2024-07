Zawsze marzyłaś o niej, ale nigdy nie byłaś dość śmiała, aby odważyć się ją nosić. Spódnica skórzana to dziś hit sezonu i łączona jest z klasyczną białą bluzką czy sportowymi butami. Sprawdź nasze modowe propozycje.

W ostatnim czasie skórzana spódnica stała się prawdziwym must have wszystkich fashionistek. Za jej pomocą można stworzyć całą listę niebanalnych stylizacji na niemal każdą okazję. Dodadzą charakteru, przełamią zachowawczy wizerunek. Oto trzy stylizacje ze skórzaną spódnicą:

Skórzane spódnice możemy nosić w klasyczny sposób, czyli połączyć je z białą bluzką koszulową wpuszczoną do środka. Taki elegancki wizerunek ze szczyptą rocka to idealny pomysł do pracy.

Na co dzień dobrym rozwiązaniem może okazać się zestawienie spódnicy ze skóry z delikatnym kaszmirowym sweterkiem. Zimą fantastycznym pomysłem jest połączenie ołówkowej lub rozkloszowanej spódnicy ze swetrami o grubym splocie.

Dla odważnych i chcących pobawić się trendami proponujemy zestawienie skórzanej spódnicy ze sportowym obuwiem (np. adidasy). Stylizację można wykończyć eleganckim sweterkiem lub prostym T-shirtem.

Skórzana spódnica dostępna jest we wszystkich długościach – mini, midi i maxi, oraz fasonach – od ołówkowych, przez bombki, po wersje rozkloszowane. Warto też pamiętać, że dostępna jest w wielu wariantach kolorystycznych – klasyczna czerń (dobrze łączy się z białą koszulą), ale również beż, czerwień, które można dodać do każdej stylizacji na co dzień. Dlatego każda z nas znajdzie idealny model dla siebie. Pamiętaj jednak do czego skórzanej spódnicy nie powinnaś zakładać – jest to z pewnością koronka, prześwitujące materiały czy… inny, skórzany element stylizacji, który sprawi, że nasza stylizacja stanie się „ciężka” i po prostu w złym guście.

