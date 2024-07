Budowa domowej łaźni parowej kosztuje około 7 tysięcy złotych. W kabinie należy zamontować generator pary, siedziska lub leżanki oraz natryski. Łaźnia parowa musi być szczelna. Po kąpieli ciało trzeba schłodzić zimnym natryskiem.

Reklama

Temperatura w łaźni parowej powinna wynosić od 40 do 50 stopni Celsjusza. W tego typu pomieszczeniu panuje 100 procent wilgotności powietrza, co świetnie nawilża układ oddechowy.

Jak zrobić łaźnię parową w domu?

Budowę sauny mokrej najlepiej zaplanować podczas projektowania domu lub mieszkania. Jeśli jest to możliwe, warto przygotować ją w łazience (na przykład w miejscu wanny) lub w wolnym pokoju. Łaźnia parowa musi być szczelna (konstrukcja kabiny, ściany pomieszczenia i podłoga muszą mieś szczelną izolację przeciwwilgociową, a najlepiej przeciwwodną), wyłożona płytkami ceramicznymi lub tworzywem sztucznym i ulokowana w pobliżu natrysków oraz balkonu lub tarasu. Po parówce warto wyjść na zewnątrz (zwłaszcza zimą), by zahartować organizm. Jeśli w domu brakuje miejsca, łaźnię można zorganizować w kabinie prysznicowej. Wystarczy przykryć ją specjalnym deklem (kupionym w sklepie budowlanym), uszczelnić, zainstalować generator pary oraz wentylator. Można też zamówić gotową kabinę prysznicową z funkcją łaźni parowej.

Aranżacja domowej łaźni parowej

Jeśli łaźnia parowa jest zlokalizowana w łazience, powinna pasować wystrojem do tego pomieszczenia. Warto zadbać, by płytki ceramiczne, oświetlenie, bateria prysznicowa, podłoga oraz drzwi były w tym samym stylu. W łaźni można zamontować ławki, leżanki, siedziska lub fotele. Dobrze sprawdzą się meble z tworzyw sztucznych i ceramiczne. Kolejnym elementem wyposażenia sauny są ręczniki, którymi można się wytrzeć lub okryć. Ręczniki przechowuje się poza łaźnią, by nie były wilgotne.

Zobacz także

Ile kosztuje zrobienie łaźni parowej?

Koszt zbudowania łaźni parowej o powierzchni 1 lub 2 metrów kwadratowych wynosi od 7 do 10 tysięcy złotych. Cena ta obejmuje:

stworzenie kabiny wyłożonej płytkami ceramicznymi,

materiały izolacyjne,

oświetlenie,

drzwi do kabiny,

generator pary,

natryski,

siedziska lub leżanki,

montaż.

Przygotowanie łaźni parowej w kabinie prysznicowej kosztuje kilka tysięcy złotych. Jest to suma wszystkich elementów (dekla, uszczelek, generatora pary i innych elementów). Informacje na ten temat znajdują się w marketach budowlanych oraz na aukcjach internetowych.

Zalety korzystania z łaźni parowej

Korzystanie z łaźni parowej pozwala organizmowi się wypocić. W ten sposób można łatwo się odtruć i usunąć toksyny. Do innych zalet łaźni należą:

poprawa przemiany materii i funkcjonowania serca,

pobudzenie krążenia krwi,

nawilżenie, regeneracja, ujędrnienie i wygładzenie skóry całego ciała,

zniwelowanie infekcji, stanów zapalnych, dolegliwości stawów i problemów skórnych,

ulepszenie pracy układu oddechowego (szczególnie wydolności płuc),

podniesienie odporności organizmu,

wytworzenie większej ilości przeciwciał (białych krwinek).

Do łaźni parowej należy wchodzić po kąpieli, bez obuwia i nago, ale nigdy po alkoholu lub z pełnym żołądkiem. Seans powinien trwać od 15 do 25 minut. Po skorzystaniu z łaźni wskazane jest wypicie wody, zimny prysznic oraz odpoczynek.

Reklama