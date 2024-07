Białe krwinki są podstawowym elementem układu odpornościowego. Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami, głównie wirusami i bakteriami. Norma leukocytów we krwi jest zależna od różnych czynników – zarówno fizjologicznych, jak i chorobowych. Zbyt mała liczba białych krwinek to leukopenia, a ich nadmiar – leukocytoza.

Prawidłowa liczba leukocytów we krwi

Liczbę leukocytów we krwi pozwala określić morfologia i jest to pierwszy krok w diagnostyce chorób, spowodowanych zaburzeniami składu krwi. O zawartości leukocytów informuje wskaźnik WBC. U osoby dorosłej zakres normy jest bardzo szeroki i wynosi 4–10, 8 x 109/l (4–10,8 tys./mm3) – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. W niektórych sytuacjach wynik może nieznacznie wykraczać poza normę i niekoniecznie musi to być sygnałem, że w organizmie dzieje się coś złego. Poziom leukocytów wzrasta w czasie ciąży i podczas porodu, po wyczerpującym wysiłku fizycznym, po spożyciu obfitego posiłku, w wyniku poddania się długotrwałemu działaniu promieni słonecznych i w sytuacjach stresowych.

Przyczyny za dużej liczby leukocytów

Kiedy poziom leukocytów bez wyraźnej przyczyny przekracza normy, dochodzi do leukocytozy. Może ona być symptomem wielu chorób, m.in.:

półpaśćca,

posocznicy,

przewlekłej białaczki szpikowej,

czerwienicy,

ziarnicy złośliwej,

martwicy wątroby,

mocznicy,

dny moczanowej.

Przyczyny za małej liczby leukocytów

Równie niepokojący może być niedobór białych krwinek, czyli leukopenia, której przyczyną mogą być np.:

zakażenie wirusem HIV,

ospa wietrzna,

odra,

różyczka,

wirusowe zapalenie wątroby,

aplazja lub uszkodzenie szpiku kostnego,

szpiczak mnogi,

posocznica,

zapalenie wsierdzia,

dur brzuszny,

gruźlica prosówkowa,

ostra białaczka limfoblastyczna.

Nieprawidłowy wynik morfologii krwi jest sygnałem do wykonania innego badania – tzw. obrazu odsetkowego białych krwinek. Mikroskopowo ocenia ono liczbę poszczególnych rodzajów leukocytów, dzięki czemu umożliwia postawienie konkretnej diagnozy.

