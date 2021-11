"Kuchenne rewolucje" w barze Agata. Poruszające pożegnanie pani Marzenny. Lokal przeżywa oblężenie

Magazyn "Party postanowił zbadać kontrowersje, jakie nagromadziły się wokół programu Magdy Gessler "Kuchenne Rewolucje". Pojechaliśmy na plan jednego z odcinków do Lublina i tam badaliśmy sytuację. Najgłośniejsza plotka dotyczy kwoty, jaką rzekomo restauratorzy muszą zapłacić za metamorfozę swojego lokalu. Spytaliśmy o to Annę Wilhelmi, właścicielkę lubelskiej restauracji Ąka, która w programie wystąpiła kilka lat temu. I dowiedzieliśmy się, że udział w programie jest bezpłatny. Nie płaci się za nic, nawet za zmianę wystroju! Więcej: Magda Gessler: mąż to nie wszystko! Kogo jeszcze ceni? Zobacz też: Magda Gessler upadek na planie Kuchennych rewolucji film Co zrobić, by dostać się do programu Magdy Gessler? Okazuje się, że aby dostać się do programu, wystarczy napisać list i wysłać go na adres: restauracja@tvn.pl. Każdy mail jest czytany, do wszystkich zgłaszających się oddzwania dokumentalistka. Członkowie ekipy realizującej „Kuchenne rewolucje” pamiętają dziesiątki wzruszających zgłoszeń. Kiedyś napisał do nich chłopiec, który prosił Magdę, by przyjechała do baru rodziców. Wyznał, że lokal zamiast dochodów przyniósł kłopoty finansowe, przez co jego tata musiał wyjechać do pracy w Norwegii, a on za nim tęskni. Po przeprowadzonej przez Magdę metamorfozie interes się rozkręcił i rodzina mogła znów zamieszkać razem. Nowe odcinki „Kuchennych rewolucji” będzie można oglądać we czwartki od 7 września o godz. 21.30 ZOBACZ: Magda Gessler bez makijażu. Prawie jej nie poznaliśmy! Zobacz ZDJĘCIE! Magda Gessler Znamy całą prawdę o "Kuchennych Rewolucjach"!