"Rolnik szuka żony”: Valentyn pokazał zdjęcie z Klaudią i gromadką dzieci: "Domowe przedszkole”

Klaudia i Valentyn zostali parą po tym, jak wzięli udział w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć TVP rusza już z kolejną odsłoną hitowego show, widzowie nie zapomnieli o swoich ulubieńcach z poprzednich edycji i bacznie obserwują ich losy. Teraz nie kryją entuzjazmu po tym, jak partner charyzmatycznej rolniczki Klaudii - Valentyn - opublikował optymistyczny wpis i zapowiedział zmiany. Odniósł się też do swojej ukochanej! O jakie nowości chodzi? Valentyn z "Rolnik szuka żony" zapowiada zmiany. Fani zachwyceni Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" są parą, która niezmiennie budzi pozytywne emocje i sympatię wśród fanów programu emitowanego przez TVP. Zakochani są aktywni w mediach społecznościowych i chętnie dzielą się kadrami ze wspólnej codzienności - niedawno Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" świętowali pierwszą wspólną Wielkanoc . Teraz partner Klaudii podzielił się kolejną świetną wiadomością i ... zapowiedział zmiany oraz nowe doświadczenia. Fani nie kryli zachwytu. We wpisie opublikowanym na Instagramie Valentyn opowiedział o rozpoczęciu nowej działalności zawodowej. Co więcej, podkreślił, że odnalazł się na Podlasiu i u boku ukochanej, a teraz planuje realizować się także w zawodzie, jako inżynier budownictwa. Uczestnik "Rolnik szuka żony" zachęcił do umawiania się na konsultacje w kwestiach budowlanych dotyczących gospodarstw rolnych. - „Łysy bajerant” jednak odnalazł się na Podlasiu i to w swoim zawodzie (inżynier budownictwa) jak i na roli w gospodarstwie😉 A co najważniejsze odnalazł szczęście u boku ukochanej.❤️ Nowe doświadczenia i ciekawe projekty. Nigdy wcześniej nie byłem na tych wschodnich częściach Polski, ale jeżdżąc po okolicy jestem pełny podziwu jak w modernizacje gospodarstw rolnych inwestuje ten region. Dla chętnych osób...