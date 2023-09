Styl Jennifer Lopez inspiruje miliony kobiet na całym świecie. Wszystko z powodu tego, że stawia na wygodę, a przy tym pozostaje niezwykle kobieca. Teraz po raz kolejny udowodniła to wybierając casualowy look i dodatki z wysokiej półki. Jej torebka kosztowała prawdziwy majątek.

Jennifer Lopez z torebką Hermes Birkin Himalaya

Od momentu, gdy ponad 25 lat temu Jennifer Lopez pojawiła się w show-biznesie, jej styl ubierania niewiele się zmienił. Wszystko z powodu tego, że artystka - mimo swojej fortuny - chce sprawiać wrażenie, że wciąż jest "Jenny from the block" i stylizuje się na "dziewczynę z sąsiedztwa". Co to znaczy? Otóż na co dzień najczęściej wybiera klasyczne i casualowe elementy garderoby, które może założyć każda z nas. Gwiazda "podkręca" jednak te looki ekskluzywnymi dodatkami i to one są jej prawdziwym konikiem. W jej stylizacjach praktycznie zawsze królują ekskluzywne buty i torebki. Nie inaczej było podczas ostatniego wyjścia.

Backgrid/East News

Sobotnie popołudnie 26 sierpnia Jennifer Lopez spędziła w towarzystwie swoich 15-letnich dzieci, córki Emmy Maribel i synka Maximiliana "Maxa" Davida. Wspólnie wybrali się na lunch do jednej z restauracji w Beverly Hills, a następnie na lody. Na tę okazję gwiazda wybrała luźną, elegancką koszulę w odcieniu złamanej bieli, do której założyła jeansy z wysokim stanem oraz luźnymi i przetartymi nogawkami. Look uzupełniła denimowymi szpilkami ze szpiczastymi czubkami, bursztynowymi okularami przeciwsłonecznymi w stylu lat 70., kolczykami w kształcie kół, masywnymi pierścionkami, naszyjnikiem z napisem "Ben", a także wyjątkową torbą Hermes Birkin Himalaya.

Backgrid/East News

Ta torba to prawdziwy biały kruk w modowym świecie. Modele Hermès Himalayan Birkin są rzadkim znaleziskiem dla kolekcjonerów i cieszą się dużym zainteresowaniem. Są wykonane ze skóry krokodyla Niloticus barwionej na biało-szary gradient. Ta unikalna kolorystyka ma nawiązywać do ośnieżonych szczytów Himalajów i właśnie stąd pochodzi nazwa torebki. Jest to jedno z akcesoriów, które każdego roku tylko przybiera na wartości - w ciągu ostatnich lat wartość toreb Hermès Himalaya na aukcjach rosła średnio o 21% rocznie.

Wiadomo, że Hermès Himalayan Birkin występują w dwóch wariantach - z diamentami lub bez. Pierwszy z nich, czyli model z kamieniami szlachetnymi, został sprzedany przez Sotheby's w 2022 roku na aukcji prywatnej za 450 tysięcy dolarów, czyli 1,85 miliona złotych. Choć Jennifer Lopez ma tańszą wersję, to i ona jest sporo warta. Na rynku wtórnym można znaleźć ten wariant Birkin za 200-250 tysięcy dolarów, czyli około milion złotych.

A Wy co myślicie o tej torebce? Podoba się Wam?