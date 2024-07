Larwa mola spożywczego może zostać przeniesiona do mieszkania razem z zakupami, a dorosły osobnik może przefrunąć do nas przez okno od sąsiada. Mole kuchenne można spotkać zarówno w sklepie spożywczym, jak i sklepach zoologicznych, ogrodniczych czy restauracjach.

Mól spożywczy – cechy charakterystyczne

Mól spożywczy (omacnica spichrzanka) to motyl nocny o niewielkich rozmiarach i brązowo-szarym zabarwieniu. Jego larwy można spotkać w suchych pokarmach: mące, cukrze, kaszach, ziarnach, bakaliach, kakao i herbacie. Jedna samica może złożyć nawet 500 jaj. Mole spożywcze najchętniej zajmują miejsce za szafkami kuchennymi.

Domowe sposoby na mole

1. Czyszczenie półek – sposób na mole

Wyciągnij wszystko z szafek kuchennych. Jeśli zobaczysz ślady moli w konkretnym produkcie, od razu go wyrzuć. Worek z odpadami zawiąż na sznurek i wynieś jak najszybciej do kontenera na śmieci. Umyj szafki ciepłą wodą z mydłem. Kiedy półki wyschną, wlej ocet lub olejek eteryczny do pojemnika z atomizerem i spryskaj dokładnie całą powierzchnię. Do wyczyszczonej szafki można również włożyć suszoną lawendę, wanilię, liście laurowe, goździki lub miętę.

2. Mole spożywcze zwalczysz za pomocą pomarańczy i goździków

Mole spożywcze nie znoszą aromatu cytrusów. Kup pomarańczę, ozdób ją goździkami i wstaw w miejsca, w których często znajdują się mole, np. do szafki w kuchni.

3. Szklane pojemniki na żywność – mól spożywczy bez szans

Wszystkie sypkie pokarmy przełóż do szklanych opakowań (plastikowe się nie sprawdzają, ponieważ mole spożywcze mogą je uszkodzić).

4. Środki na mole do kupienia

W sklepach możesz zaopatrzyć się w chemiczne preparaty przeciw molom kuchennym. Pamiętaj jednak, że mogą być one toksyczne, dlatego chroń przed nimi dzieci i zwierzęta. Niektóre preparaty wykorzystują feromony, dzięki którym mole spożywcze nie mogą się rozmnażać.

W otworach wentylacyjnych warto zamontować siatkę, a w oknach moskitiery.