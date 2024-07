Pranie w orzechach jest możliwe dzięki zawartej w łupinach saponinie, która po połączeniu z wodą zamienia się w pianę. Orzechy nadające się do prania rosną na drzewie sapindus mukorossi w Indiach i Nepalu.

Orzechy piorące to naturalny środek, który może zastąpić chemiczne płyny i proszki. Pranie w orzechach jest ekologiczne i ekonomiczne – pół kilograma kosztuje około 20-30 złotych i starcza na około pół roku.

Pranie w orzechach – sposób postępowania

Około sześciu łupin orzechów należy wrzucić do woreczka z bawełny lub skarpety, związać i włożyć bezpośrednio do bębna pralki. Aby wzmocnić działanie środka, można orzechy dodatkowo zmiażdżyć. W przypadku prania ręcznego orzechy należy roztopić we wrzątku.

Pranie w orzechach – zalety

Pranie w orzechach jest możliwe w każdej temperaturze. Orzechy to delikatny środek piorący, dlatego można w nim prać nawet ubranka niemowlęce i odzież osób cierpiących na choroby skóry. Pozostałe zalety są następujące:

orzechy piorące starczają na dłużej niż proszek do prania;

orzechów można używać wielokrotnie;

pranie w orzechach nie niszczy delikatnych tkanin ;

; orzechy piorące nie niszczą środowiska – wodę z prania można wykorzystać np. do podlania roślin;

orzechy mają działanie grzybo- i bakteriobójcze.

Pranie w orzechach – wady

Aby doprać białe tkaniny, konieczne jest dodanie łyżki sody do orzechów piorących. Inne wady prania w orzechach piorących to:

orzechy piorące mogą nie usunąć rozległych lub głębokich plam;

pranie w orzechach białych tkanin powoduje, że materiał szarzeje;

ekologiczne pranie wyklucza usuwanie plam z polarów, ponieważ materiał ten może ulec zniszczeniu;

niektórym osobom może przeszkadzać zapach orzechów;

w przypadku twardej wody pranie w orzechach wymaga dodania zmiękczacza.



