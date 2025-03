Sebastian Hebel był właścicielem Gospody Kaszubski Polot, która znajdowała się w Czarnej Dąbrówce. Jego lokal zdobył ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w popularnym programie kulinarnym „Kuchenne rewolucje”, prowadzonym przez Magdę Gessler. Przygnębiająca informacja o śmierci uczestnika wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych.

Informację o śmierci Sebastiana Hebla opublikowano na oficjalnym profilu Gospody Kaszubski Polot na Facebooku. W emocjonalnym wpisie poinformowano, że właściciel zmarł i w związku z jego odejściem działalność lokalu została zakończona.

Pod wpisem opublikowanym na Facebooku pojawiło się wiele komentarzy, w których klienci i znajomi składali kondolencje. Wspominali Sebastiana Hebla jako serdecznego i pozytywnego człowieka, z pasją do gotowania i prowadzenia restauracji. Śmierć restauratora poruszyła wielu, a zakończenie działalności lokalu dodatkowo wzmocniło emocje towarzyszące tej wiadomości.

Restauracja prowadzona przez Sebastiana Hebla przeszła spektakularną metamorfozę po udziale w programie. Po emisji odcinka Gospoda Kaszubski Polot zyskała dużą popularność i sympatię klientów. Jak ujawniono w trakcie programu, Sebastian Hebel zmagał się z otyłością i cukrzycą. Po zakończeniu nagrań podjął działania, które pozwoliły mu schudnąć 10 kilogramów.

Internauci zalali sieć kondolencjami, wspominając Sebastiana Heblę jako niezwykłego człowieka:

Niektórych ludzi pamięta się nie tylko za to, co robili, ale za to, kim byli. Sebastian był jednym z tych, którzy zostawiają po sobie coś więcej niż puste miejsce przy kuchennym blacie. Zostawił wspomnienia – pełne śmiechu, pasji i aromatu dań, które miały w sobie coś z jego serca. Dziś jego kuchnia ucichła, ale wspomnienia o nim będą żyć w każdym, kto miał szczęście z nim pracować. Żegnaj, Sebastianie- niech tam, gdzie teraz jesteś, zawsze pachnie dobrym jedzeniem i dobrym życiem

- czytamy w jednym z komentarzy.