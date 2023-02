Magda Gessler wspomina zmarłą Renatę Kowalczyk, którą poznała na planie "Kuchennych rewolucji". Właścicielka karczmy "Obrochtówka" zmarła nagle w wieku 51 lat.

Pamiętam ją doskonale. Nie da się ukryć, że to była góralka pełną gębą. Z dużym uśmiechem, ogromną odwagą - wspomina Magda Gessler w rozmowie z Faktem.

Słynna restauratorka wspomina nie tylko Renatę, jako ciepłą osobę, ale również jej knajpę, której oddała całe swoje serce.

"Kuchenne rewolucje": Magda Gessler wspomina Renatę Kowalczyk

Nie żyje Renata Kowalczyk z "Kuchennych rewolucji". Smutne informacje przekazali pracownicy "Obrochtówki", której była szefową: "Nasze serca rozpadły się na kawałki, była dla nas ostoją spokoju, szefową ale i mamą ❤️". Renata Kowalczyk wzięła udział w "Kuchennych rewolucjach" w 2010 roku, tak wspomina ją Magda Gessler:

Pamiętam ją doskonale. Nie da się ukryć, że to była góralka pełną gębą. Z dużym uśmiechem, ogromną odwagą. Ta rewolucja była bardzo pyszna, bardzo widowiskowa no i trwała

Zobacz także: "Kuchenne rewolucje": Nie żyje Renata Kowalczyk. Znane są szczegóły pogrzebu

Magda Gessler wspomniała również pracę nad zmianami w Obrochtówce. Fragment z rewolucji trafił do wizytówki Magdy Gessler, która przedstawiana jest w każdym odcinku programu. Moment, gdzie Magda Gessler tańczy z uczestniczką jest doskonale zapamiętany przez fanów formatu. Magda Gessler przyznała, że od tamtego czasu udało jej się odwiedzić to miejsce zaledwie dwa razy. W poruszających słowach zwróciła się do rodziny zmarłej Renaty Kowalczyk z "Kuchennych rewolucji":

Bardzo mi jej żal, bo to było 12-lat temu. Po programie udało mi się u niej dwa razy jeszcze być... (...) Współczucia i kondolencje dla rodziny. Po programie udało mi się u niej dwa razy jeszcze być. Jestem przekonana, że jej rodzina, w imię jej zaangażowania i pasji, będzie kontynuować pracę mamy i babci – powiedziała "Faktowi" Magda Gessler.

Zobacz także: "Kuchenne rewolucje": Śmierć pani Marzenny poruszyła internautów: "Serce mi pękło"

Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że bliscy będą kontynuować, to co przez swoje życie wypracowała i kochała Renata Kowalczyk. Tuż po jej śmierci na stronie Karczmy Obrochtówka na Facebooku pojawił się wpis:

Obrochtówke która każdy z nas zna stworzyła właśnie ona. Jest nam bardzo ciężko ale będziemy kontynuować jej spuściznę. To również dzięki wam to miejsce było jej skarbem Dziękujemy wam że jesteście! I mamy nadzieje że będziecie z nami w tym ciężkim okresie

VIPHOTO/East News