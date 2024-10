Po spektakularnej przemianie food trucka "Via Piada" w Krakowie, widzowie programu "Kuchenne Rewolucje" są wstrząśnięci niespodziewanym zniknięciem właścicielki, ale i samego lokalu. Magda Gessler, która włożyła serce w transformację, przekształcając "Via Piada" w nową restaurację „Kiełbaskownia”, wyraziła zaniepokojenie i zwróciła się do fanów o pomoc w odnalezieniu kobiety.

Właścicielka lokalu po "Kuchennych rewolucjach" zniknęła

Magda Gessler od lat przemierza Polskę, niosąc pomoc restauratorom. W "Kuchennych rewolucjach" widzieliśmy już łzy smutku, wzruszenia, kłótnie i zażegnane kryzysy oraz sukcesy i rewolucje, które zakończyły się niepowodzeniem. W minionym odcinku nowego sezonu Magda Gessler udała się do Krakowa do food trucka "Via Piada" 24-letniej pani Natalii. Dziewczyna, z powodu słabych wyników finansowych food trucka, poprosiła o pomoc Magdę Gessler.

Gospodyni show TVN znalazła w lokalu wiele niedociągnięć. Nie spodobały jej się m.in. ceny, brak sztućców dla klientów czy samo jedzenie. Odcinek z udziałem Natalii i jej food trucka był jednak szczególny, gdyż Gessler po raz pierwszy w programie zajęła się transformacją mobilnej restauracji. Food truck „Via Piada” specjalizował się w kuchni włoskiej. Pod wpływem Magdy Gessler, 24-latka przekształciła swój biznes w "Kiełbaskownię” - lokal oferujący proste dania mięsne. Rewolucja miała na celu przyciągnięcie większej liczby klientów i uratowanie biznesu przed upadkiem. Wyglądało na to, że lokal pomyślnie przeszedł rewolucję i ma w końcu szansę na sukces. Niespodziewanie jednak po premierze odcinka wyszło na jaw, że "Kiełbaskownia" nagle zniknęła, a wraz z nią właścicielka!

Widzowie próbowali odwiedzić food truck, ale okazało się, że już nie funkcjonuje. W związku z tym, wielu fanów programu zaczęło snuć teorie na temat możliwych powodów tego tajemniczego zniknięcia. Zaskoczona i zaniepokojona całą sytuacją Magda Gessler, opublikowała apel na swoich mediach społecznościowych, prosząc widzów o jakiekolwiek informacje na temat Natalii.

Rzadko bohaterowie znikają bez śladu. Był sukces, pełno, pysznie. Wiecie, co się dzieje z Natalią? Dziwna historia prawie obłędnego sukcesu! Gotowała sama, nie chciała niczyjej pomocy... tego dowiedziałam się niedawno. Piszcie do mnie

Reakcja fanów była natychmiastowa – wielu z nich dzieliło się wsparciem dla restauratorki, a także wyrażało nadzieję, że Natalia się odnajdzie i ponownie podejmie działalność. Widzowie, którzy na bieżąco śledzą losy lokali po "Kuchennych Rewolucjach", wyrazili głębokie współczucie i zaniepokojenie sytuacją 24-latki. Pomimo sukcesu przemiany food trucka, jej nagłe zniknięcie wywołało falę spekulacji.

Magda Gessler nie ustaje w próbach kontaktu z właścicielką i zachęca każdego, kto może posiadać informacje, do podzielenia się nimi. Czy tajemnicze zniknięcie Natalii zostanie rozwiązane, pozostaje kwestią czasu.

