Dopiero co informowaliśmy, że Magda Gessler przejęła się losem jednej z bohaterek "Kuchennych rewolucji", która nagle zapadła się pod ziemię. Teraz z kolei media obiegła smutna wiadomość o śmierci innej właścicielki lokalu. Sieć zalewa lawina kondolencji.

Reklama

Nie żyje bohaterka "Kuchennych rewolucji"

Program "Kuchenne rewolucje" cieszy się niesłabnącą popularnością, co pozwala Magdzie Gessler już od lat przemierzać Polskę i nieść pomoc restauratorom. Do tej pory mogliśmy przyglądać się wielu sukcesom, ale niestety również porażkom. Ostatnio z kolei do mediów społecznościowych trafił pilny apel Gessler, w którym poinformowała o nagłym zniknięciu właścicielki food trucka, który przeszedł rewolucje.

Teraz natomiast dowiedzieliśmy się o śmierci innej bohaterki formatu, której lokal został odmieniony przez słynną restauratorkę w 2022 roku. Na Facebooku restauracji "Bistro pod przykrywką" opublikowano smutny komunikat o odejściu pani Agnieszki.

Z żalem zawiadamiamy, że przewrotny los zabrał naszą ukochaną Agnieszkę do nieba. Była życzliwa i uczynna. Kobieta o wielkim sercu. Wspaniała żona i matka. Prosimy państwa tylko o jedno - wspomnijcie ją czasem ciepło. Pogrążona w smutku rodzina

Na ten moment lokal pozostanie zamknięty do 20 października, a przyczyna śmierci nie została ujawniona. Pani Agnieszka wzięła udział w "Kuchennych rewolucjach" wraz z mężem i córką, ona sama miała wówczas 48 lat.

Zaczynaliśmy od lodów. W międzyczasie otworzyliśmy malutką knajpkę, gdzie sprzedawaliśmy hamburgery, frytki. Aż mojemu mężowi urodził się pomysł, by otworzyć coś większego. Od początku mieliśmy dania tańsze. Pierwszym dużym problemem, który nie pozwolił nam się rozwinąć, był remont ulicy. Byliśmy zamknięci z trzech stron - opowiadała przed kamerą.

Media społecznościowe zalewa fala kondolencji. Fani są wyraźnie wstrząśnięci nagłym odejściem pani Agnieszki. Kobieta zyskała sympatię widzów, którzy trzymali kciuki za sukces jej restauracji.

Zobacz także

Bardzo mi przykro. Nawet nie wiem, co Wam napisać. Ściskam i przytulam z całego serca

Wyrazy współczucia

Ogromne wyrazy współczucia. To była taka wspaniała, sympatyczna osoba. Biło od niej ciepło

Dużo siły dla rodziny. Na pewno każdy będzie o niej miło wspominał przychodząc do was, trzymajcie się

Tak trudno uwierzyć, taka młoda, z tą energią... bardzo lubiłam wpaść, dobrze zjeść i porozmawiać z panią Agnieszką. Brakuje słów, by napisać coś, co wyrazi moje współczucie, przyniesie Wam ukojenie… na razie trudno uwierzyć

Warto wspomnieć, że pani Agnieszka nie jest jedyną bohaterką "Kuchennych rewolucji", której nie ma już wśród nas. W 2023 roku chociażby zmarła pani Renata, właścicielka restauracji "Obrochtówka" z Zakopanego. Kobieta wystąpiła w programie Magdy Gessler przeszło 10 lat temu.

Rodzinie i bliskim pani Agnieszki przesyłamy wyrazy współczucia. Komunikat restauracji znajdziesz TUTAJ.

Reklama

Zobacz także: Rodzina potwierdziła najgorsze, nie żyje zaledwie 38-letni muzyk. "Prosimy o..."