Magda Gessler powraca z nowym sezonem "Kuchennych Rewolucji". Jesienią 2024 zobaczymy odświeżoną czołówkę programu oraz nowe wyzwania, przed którymi stanie znana restauratorka. Gessler odwiedzi m.in. Katowice, Łódź i Kraków, by pomóc lokalnym restauratorom w uratowaniu ich biznesów.

Reklama

Nowa czołówka "Kuchennych rewolucji" i odświeżony wizerunek Magdy Gessler

Nowy sezon "Kuchennych Rewolucji" to nie tylko kolejne restauracje do uratowania, ale również odświeżona czołówka programu. Nowa estetyka i bardziej dynamiczne ujęcia mają na celu wprowadzenie widzów w atmosferę nadchodzących wyzwań. Magda Gessler pojawi się w nowej odsłonie, podkreślając swoją gotowość do stawienia czoła kolejnym kulinarnym wyzwaniom. Jak czytamy na stronie tvn.pl:

W nowej wersji widzowie zobaczą bardziej żywe kolory oraz aktualny, teraźniejszy wizerunek Magdy Gessler. Ta zmiana wprowadza powiew świeżości, który idealnie współgra z energią i dynamiką nowego sezonu

Zobaczcie sami nową czołówkę "Kuchennych rewolucji" - zmiana nastąpiła po 14 latach od premiery show!

Zmiana czołówki wzbudziła spore emocje wśród wiernych widzów show TVN. Jedni są zachwyceni odświeżoną formułą (ale i pozostawionym, kultowym już motywem muzycznym):

NARESZCIE! Ile można było wałkować tą starą

W końcu odświeżona!

Inni nie są przekonani do tej zmiany:

Zobacz także

Dajcie starą czołówke, stara iconic!

Oh noł zbyt nowoczesne ???? stare intro najlepsze!

Stara czołówka najlepsza, co to ma być !

Magda Gessler

Nowe odcinki "Kuchennych rewolucji" ruszą już 5 września, standardowo o godzinie 21:35. Magdę Gessler będzie można oglądać również jako jurorkę w 13. sezonie "MasterChefa" emitowanego w każdą niedzielę.

Który z programów z udziałem Magdy lubicie najbardziej?

Reklama

Zobacz także: 8 lat temu Mikołaj z "Kuchennych rewolucji" podbił sieć. Co robi dziś i jak wygląda?