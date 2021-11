"Kuchenne rewolucje" Magda Gessler żegna szefową kuchni, która zmarła przed emisją odcinka

"Kuchenne rewolucje" już od lat przyciągają miliony widzów przed telewizory. Pierwszy odcinek programu z udziałem Magdy Gessler został wyemitowany wiosną 2010 roku i od tamtej chwili wciąż jest jednym z największch hitów TVN. Stacja pokazuje obecnie 19. sezon kulinarnego show, a już jutro - w czwartek 11 kwietnia - widzowie zobaczą 250. odcinek "Kuchennych rewolucji"! Jest to naprawdę wielki sukces, ponieważ tylko w Polsce wyprodukowano aż 250 odcinków w 19 edycjach tego formatu. W pozostałych krajach, do których „Kuchenne rewolucje” zostały sprzedane, były emitowane maksymalnie przez 5 sezonów- w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl zdradził producent programu, Piotr Fromowitz. Fani programu z pewnością zastanawiają się, czy powstanie kolejny sezon "Kuchennych rewolucji". Czy show z udziałem Magdy Gessler będzie kontynuowane? Stacja TVN podjęła już decyzję! Będzie kolejny sezon "Kuchennych rewolucji"? Świetne wiadomości dla fanów programu prowadzonego przez Magdę Gessler! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl stacja TVN rozpoczęła już nagrania do 20. sezonu "Kuchennych rewolucji"! Nowe odcinki kulinarnego show zostaną wyemitowane jesienią br. Producenci hitowego programu nie ukrywają, że tak wielki sukces zawdzięczają Magdzie Gessler, którą Polacy pokochali. Magda jest kontrowersyjna, nieprzewidywalna, a jednocześnie jest też wyjątkowym ekspertem w sprawach związanych z prowadzeniem restauracji, co w tym formacie stanowi ogromny magnes dla szerokiej widowni telewizyjnej- przyznaje Piotr Fromowitz. Portal przypomina, że najnowszą edycję "Kuchennych rewolucji" ogląda średnio 2,06 mln widzów. Wy również oglądacie show z Magdą Gessler? Powstanie 20. edycja "Kuchennych...